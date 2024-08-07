入行3年機會多 拒與冼靖峰比較 張馳豪無偶像包袱 自薦做諧星

【明報專訊】29歲張馳豪（Aska）參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》入行，3年間唱歌又拍劇，自覺受幸運之神眷顧獲不少工作機會。零是非和緋聞，予人乖仔形象的Aska，曝光率與知名度稍遜同是《聲夢》出身的冼靖峰（Archie）。他未想過跟任何人比較，「相信先做好本分和裝備好自己，當機會來臨才有本事把握。不認為自己是後備或副選，每個人的事業和生命步伐不同，每個階段做不同的事，相信自己的節奏，只要做好自己，自然會吸引到與你有相同理念的人」。高大有型的Aska拒認靚仔，強調無偶像包袱，自詡有做諧星潛質。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Aska身形高大加上積極操肌，演繹跳唱新歌《Dirty Rhythm》大騷一身肌肉，吸納不少女粉絲。Aska反覺尷尬，「操弗身形只是配合歌曲形象，平時一聽到有人叫我『除衫』，心想『唔好搞我』，好尷尬！希望大家不要將我的肌肉當成焦點，而是因為我的作品想起我」。Aska表示不心急辦個人演唱會，預設3年期限，希望屆時儲夠一定數量歌曲才開個人騷。

賣點肯學肯做肯試

提起同屆《聲夢》歌手炎明熹（Gigi）最近盛傳不續約無綫遭雪藏，Aska未有因此影響對公司的看法和信心，理解在娛樂圈工作，有好多事不由藝人控制，最重要是明確清楚知道自己目標，「有時計劃趕不上變化，特別做這行，每日都在變。我未想到太長遠的事，對公司有信心，覺得只要展示到你個人價值，便會有人欣賞。我個人性格比較喜歡穩定，不想有太多變化，怕轉變太多會煩惱又混亂」。

Aska推銷自己賣點肯學、肯做、肯試，加上普通話不錯，有信心可以繼Gigi和Archie之後，進攻內地市場，若有機會拍真人騷節目，不介意跳出框框，大膽接受挑戰。

上堂學戲助開竅

唱歌以外，Aska先後參演劇集《青春本我》、《美麗戰場》和《反黑英雄》，以及未播的《非常檢控觀》，幾部作品的題材和人物角色設定均不同。對他來說每次帶來不同體驗，開始掌握摸索到演繹技巧，逐步增加自信，Aska更自費拜甄詠蓓為師，上堂學戲助開竅，「老師評論我當初上堂做練習，很多時放不開自己，可能與本身性格害羞，過於保留，不擅長說話，又不喜歡表現自己有關，要我即興在陌生人面前找話題聊，兩三句很快便講完。完成幾個戲劇課程後，發覺已開放很多，有助容易投入角色。拍《反黑英雄》前也有做定功課，例如看有關機動部隊的電影，參考其他演員的演繹方式，亦多謝前輩陳山聰、袁偉豪和張頴康等提點」。

高大有型的Aska強調沒有偶像包袱，自嘲不夠靚仔，有另類賣點，「小時候常陪嫲嫲玩，扮好多古靈精怪又樣衰的表情逗她開心，從那時開始成為習慣，我應該有做諧星潛質，可以拍搞笑喜劇」。

場地提供：Green Thai （油塘大本型）

髮型：Hugo Poon@PRIVATE i Salon

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com