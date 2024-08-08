港產片「讓路」奥運 暑期檔失勢 《九龍城寨之圍城》串流平台上線 票房難突破

【明報專訊】今年暑期檔撞正4年一度的巴黎奧運，港產片擔心票房受影響「讓路」不上映失勢，前日（6日）單日票房頭10位由西片和動畫電影佔據，沒有港產片。話題作《九龍城寨之圍城》上映逾3個月，截至昨日累計票房近1.125億元，跟收1.15億元的華語片冠軍《毒舌大狀》尚欠250萬差距，目前每日只有近10場次上映，能否登榜首仍是未知數。另外，許賢和滕毅康（阿康）主演的《公開試當真》票房衝破500萬，周六（10日）總動員入場謝票谷票房，阿康未有在名單中，他由首映開始沒有出席過任何宣傳活動，引起網民熱議，有人稱他失蹤，又有指他被雪藏，行蹤成謎。

記者：柯美

每年暑假是電影黃金檔期，大大小小的中、西電影都爭崩頭傾巢而出，今年撞正4年一度的巴黎奧運，一如過往，所有電影擔心票房受影響「讓路」不上映，令港產片成弱勢，前日單日票房排行榜，前10名全是西片和動畫電影天下，頭5位分別是《死侍與狼人》、《電影多啦A夢：大雄之地球交響樂》、《玩轉腦朋友2》、《劫機1971》和《龍捲風》，沒有一套港產片。

《九龍城寨》票房停滯不前

古天樂（古仔）和林峯等人主演的《九龍城寨之圍城》票房勢如破竹，上映41天累計票房突破1億元，古仔曾表示希望票房再創高峰，破「子華神」黃子華主演的《毒舌大狀》1.15億元紀錄，登香港電影史上華語影片總票房第一位，可惜票房停滯不前，上映3個多月，截至前日累計票房1.125億元， 距離《毒舌大狀》尚欠250萬元。有圈中人認為《九龍城寨之圍城》要破《毒舌大狀》紀錄有點困難，因《九龍城寨之圍城》已在串流平台上線，觀眾毋須入戲院先睇到。

3港產片奧運後上映

不過累計票房排行榜，截至前日《九龍城寨之圍城》依然高踞首位，第二位是收8200萬的《玩轉腦朋友2》、《死侍與狼人》近4000萬排第三，接着3600萬《壞蛋獎門人4》和約2200萬《談判專家》；張學友和謝霆鋒主演的《海關戰線》收1300萬排第七。

面對巴黎奧運，西片今年票房成績亦屬一般，到目前為止，已知在本周日（11日）巴黎奧運閉幕禮結束後上映的港產片不算多，包括由張繼聰、陳家樂和黃宗澤主演的《紮職3》於8月29日上映，吳君如和張天賦（MC）的《我談的那場戀愛》下月12日上映，以及下月19日，由李麗珍、李靖筠、陳湛文和李芯駖合演的《望月》。

阿康私人理由缺席宣傳

另外，由試當真製作，試當真成員許賢陪伴DSE考生滕毅康（阿康）應考2023年度DSE的紀錄片《公開試當真》，上映34日票房衝破500萬元，電影公司在專頁公布，周六（10日）試當真3名老闆許賢、游學修和蘇致豪，還有幾名主創團隊成員會繼續到戲院謝票，名單上不見男主角滕毅康（阿康）。

有網民討論為何阿康由首映開始至今都沒有出席任何宣傳活動和謝票，問阿康究竟去了哪裏，發生了什麼事？對於有傳阿康被指失蹤及被雪藏，身兼監製的許賢早前出席活動時透露，阿康不出來宣傳和謝票是其私人理由，有些私人問題要先處理，之後才會出來，相信阿康在適當時候會交代。