開騷拒賣煽情 劉威煌要觀眾笑住走

【明報專訊】劉威煌前晚到土瓜灣綵排8月10、11日舉行的《REUNITE CONCERT》，嘉賓譚輝智、顏米羔等亦有到場，劉威煌透露之前為譚輝智演唱會任表演嘉賓扮鬼扮馬，他不會要求對方這樣做，覺得有型最緊要，配合重聚主題，會唱出14首自己的作品，一首不漏，「有些歌從來沒有在台上唱過，其中一首是特攝片《海賊戰隊》主題曲，不會以這造型唱，上次扮《龍珠》已去得好盡，突破不到，有心理陰影」。

劉威煌表示騷前有操肌，稱今次有一環節會好熱，熱自然會除衫，但不會刻意騷肌，只會穿少一點。問舞技出眾的譚輝智可會伴舞，他笑道：「會，盡做啦！他肯脫，我肯跳。」顏米羔笑稱自己得把口，沒什麼貢獻只會唱歌。劉威煌稱與嘉賓的表演一定有驚喜，不會有感人場面，想氣氛開心一點，「想正能量點，不需要下下感人落淚，想觀眾開心來開心走」。

劉威煌透露全家人會到場支持，又請盡對自己有恩的人來睇騷。問可有邀請「巨聲幫」？他說：「有請，全部都有搵，但很多人不在港或有工作唔得閒，許廷鏗身在加拿大，何雁詩又要做奧運主持，各有各忙，到時看看有誰會來吧。其實之前都有計劃請『巨聲幫』上台，他們不是不想，是太忙擔心沒有時間練習，唯有請他們來睇騷，下次直程搞個『巨聲幫』演唱會咪得囉。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com