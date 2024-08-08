【開箱】《Billion×School》 山田涼介變身財閥麻辣教師

【明報專訊】夏季日劇撞正巴黎奧運，收視難免碰壁，例如富士電視台新劇《Billion×School》請來《鋼之鍊金術師》山田涼介伙拍《Sexy田中小姐》木南晴夏，上月5日首播收視4.3%已非理想，第5集已跌至3.2%，其間更低見2.7%，情况相當慘淡。日媒指該劇沿襲過往的成功方程式，加上以「尊尼偶像」掛帥，兩者皆不合時宜。香港觀眾可於煲劇平台「黃Viu」收看《Billion×School》。

新劇講述日本企業「加賀美集團」CEO加賀美零（山田涼介飾），既是億萬富翁也是天才發明家，為了研發「AI教師」蒐集資料及數據，於是隱藏身分，到私立高中繪都學園擔任教師，獲編配為高中三年0班的班主任，面對這班無動力、無才能及無前途的學生，校方不想開除，避免影響校譽，只好讓他們「自生自滅」。加賀接手管理後，開展與學生共同成長的故事。

《Billion×School》以加賀美零研發「AI教師」為背景，探討人工智能發展雖然迅速，然而教師一職仍無法被取代，教師與學校仍有存在必要。加賀是個自信爆棚、個性高傲又聰明過人的發明家，深信可以製造出完美的「AI教師」，任教期間卻發現，相比數據和資料，其實真誠與行動更能解決學生問題。加賀研發的AI教師Teach，由《沒有家的女孩》安達祐實飾演，「隔空」與山田對戲，也是劇集看點之一。

手法似《財閥×刑警》

劇本設定加賀是集團CEO，經常在學生面前炫富，並運用驚人財力替學生解決問題，例如第2集提到一名受校園欺凌的女學生，被困於大廈內，加賀斥資收購該物業後，隨即運送重型機器把它拆卸救人；又如第3集加賀為了找出破壞電影拍攝道具的學生，竟大費周章請來荷李活電影特技爆破員，上演槍林彈雨戲碼，嚇得學生吐真言。類似情節放諸日劇尚算有趣，可是韓劇《財閥×刑警》早已使用，觀眾見怪不怪。

劇集透過不同角色，帶出不同時代的教學方法。木南晴夏飾演加賀的秘書、保鑣兼副班主任芹澤一花，她跟加賀是青梅竹馬，全校只有她知悉對方真正身分，一邊協助他完成任務，同時指出他的幼稚想法與行動。其他教師包括光井光（志田未來飾）不斷強調用愛教化學生，堺宮子（Megumi飾）則是老派人物，偏向用打罵方式教學，還有只顧個人利益、無視學生問題的溝口信雄（坂口涼太郎飾），以及主任土橋淳平（永野宗典飾）等，他們討論學生問題時各持己見，吵鬧過程亦算有趣。值得留意的是，山田涼介、志田未來與客串扮演校工的神木隆之介，早在2007年曾合演日劇《偵探學園Q》，相隔17年再度合作，可謂噱頭十足。

放棄說教睇得舒服

《Billion×School》以校園劇集慣用的單元方式，每集帶出不同學生面對的困境，例如校園欺凌、階級制度、原生家庭問題等，類似題材在《GTO麻辣教師》或《我miss係大佬》大同小異，幸好《Billion×School》放棄沉悶的說教場面，改以輕鬆搞笑手法帶出正面信息，讓人看得舒服。

山田涼介相隔10年再演校園劇，如今已不再擔當學生角色，而是扮演教師，給人新鮮感。他以違背常規的手段，與學生及教師發生衝突，儘管他在商界長袖善舞，但在校園卻顯得格格不入。他處理學生問題的過程中，同時審視自己過去，從小在高壓教育下成長，事事追求完美，父親為栽培他成為社長接班人，禁止他在校園上課，留在家中自修，造成驕傲自大、目中無人。山田涼介演出恰到好處，角色缺點雖多，演來卻不覺討厭，反而有幾分可愛。