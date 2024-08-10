曾比特與女友十指緊扣曬恩愛 龐景峰劉溫馨尷尬合照拒談感情事

【明報專訊】曾比特前晚高調與女友鄧嘉宜（Cecilia）十指緊扣出席《邊緣禁地：沙丘喪戰》首映禮，並大方一起接受訪問；相反近日盛傳拍拖的龐景峰與劉溫馨則前後腳到場，十分避忌，戴帽和口罩的劉溫馨不肯跟龐景峰合照及一起受訪，連影單人相都不願意，左閃右避，在傳媒再三要求下，龐景峰才主動走到女方身邊合照，兩人沒否認戀情，亦沒承認，口徑一致稱私人事不談。曾與龐景峰共事的曹敏寶，稱不知對方是否與劉溫馨拍拖，指龐景峰專一，每段感情結束才展開新戀情。

記者：柯美

龐景峰與劉溫馨傳拍拖數月，前者受訪時拒回應是否拍拖，表示不想談私人事。提到有報道指其母郭秀雲對劉溫馨印象一般，龐景峰即時澄清，指媽咪跟劉溫馨互不認識，更沒見過面，何來談印象，「雜誌封面照片是6年前的。（不打算帶劉溫馨見媽咪？）我稍後拍兩部電影，又為港姐擔任武指，很忙」。

龐稱與前度分手大半年

提到劉溫馨在社交平台大力為他的新道館宣傳？龐景峰表示不止劉溫馨，很多圈中好友都有幫他宣傳，又否認溫馨不續約無綫，是為了全職幫他打理新道館，「我不能代表她說話，亦不太清楚離巢原因，她在無綫工作了10年，現在就當休息，亦有在外面拍劇」。他透露跟前女友Hailey分手大半年。是否分手後才跟劉溫馨發展？他說：「不講感情事。（傳媽咪較喜歡Hailey？）事情已過去，沒必要再回答。」他表示教授劉溫馨功夫，讚對方有跳舞底子學得較快，有武打潛質。

劉專注事業想做打女

原本拒受訪的劉溫馨最終改變主意，稱做完美容沒化妝才戴口罩，又承認約了龐景峰來睇首映。問到拍拖多久？她說：「無呀，今日不講私人事。（幾時講得？）現在自由身，想專注事業，希望有多些人找我工作，不想大家將焦點落在我私生活上。我學功夫是想增值自己，多一項技能，有機會都想做打女。」

曾比特視Cecilia結婚對象

曾比特表示跟女友Cecilia拍拖8年，已認定對方是結婚對象，但暫未有結婚打算，希望在事業衝刺，努力掙多點錢才結婚，「擺酒都要錢，結婚一生人一次，一定要盛大舉行，搵個靚地方，筵開數十席，我們會努力，希望盡快實現」。Cecilia對出鏡沒太大壓力，對於男友曾比特經常返內地工作，會否跟隨？她說：「不是經常跟，我在香港有工作，兩年前跟男友開了一間唱歌學校，通常他在內地工作，我就留港代課。（會否闖樂壇？）我有去不同地方演出，入行與否好睇運氣，以及天時地利人和，但我不會放棄表演。」曾比特不抗拒跟女友一起表演，但要睇機緣，「情侶檔當然無問題，但我有唱片公司，都要問老闆，大家想睇就集氣吧！」

前晚睇首映還有曹敏寶及葉泓聲一家三口。曾與龐景峰同屬一間娛樂公司的曹敏寶不知對方是否與劉溫馨拍拖，但指龐很專一，以前不斷換女友，但同一時間只得一個，每次都大方「𢹂眷」出席，不會收埋。談到工作，她稱會推出幾首cover歌及籌備個人單曲，會否再活躍幕前就隨緣，「唱歌是我一生旅程，都要向前望。（是否無綫幫出單曲？）初步溝通中，會互相支持。（已獲解凍？）好講timing，之前有不好的新聞，無理由在該段時間推出單曲」。

曹敏寶：仍是無綫藝人

曹敏寶表示仍是無綫合約藝人，何時約滿就不透露，因每人的合約不同。問到公司可有工作安排？她說：「我都不知，先做好自已，公司現在有很多藝人，不能坐着等公司安排工作，自己也要積極爭取。」對於支嚳儀否認帶頭杯葛她，曹敏寶表示向前看，不再講這些話題，跟對方合作也不會尷尬，大家是朋友，在公司遇上也會交談。