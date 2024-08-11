相隔13年再拍港劇演嚴師 朱茵爆11歲女兒反叛期一言九「頂」

【明報專訊】朱茵主演ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》明晚首播，今次是相隔13年再拍港劇，飾演教學嚴厲的老師。她昨日到油塘出席商場活動，跟同劇演員玩遊戲，稱多年未拍港劇，初時有點不習慣，更面對眾多小演員，拍到耳鳴及聲沙。朱茵的女兒黃鶯已11歲，母女關係亦師亦友，透露女兒現步入反叛期需要私人空間，令她與老公黃貫中感失落，女兒有時會一言九「頂」，但好醒目懂得保護自己，暫時不用太擔心。

記者：林祖傑

朱茵昨日聯同《反起跑線聯盟2》演員周家怡、潘燦良、袁富華、練美娟、梁業（肥仔）及陳欣妍等出席記者會。她表示今次被劇本打動，笑言終可跟女兒一起看自己主演的親子劇，「不經不覺已13年，好開心在港拍劇，聽到母語廣東話，雖然拍攝初期有少許辛苦，節奏上要調節」。她表示應付這麼多小朋友確有難度，最初幾日嘗試維持秩序，真的拍到耳鳴和聲沙，之後決定等導演處理。

「令我們兩老好失落」

朱茵透露現實生活中跟女兒關係亦師亦友，自己做不到太嚴厲，只會身教。她與老公黃貫中的女兒黃鶯已11歲，開始步入反叛期，需要私人空間，經常在房內上網打機及傾偈，要父母避席，她說：「令我們兩老好失落。（會否怕女兒在網上世界識到壞人？）還好，在網上都是跟同學打機，而且她這一代好醒，上網打機懂得不用真名及真相片，盡量保護自己，可能見到父母經常曝光，自己想留點私隱，但有時都會一言九『頂』，不過我少女時都是這樣。最近看了《玩轉腦朋友2》，建議家長帶小朋友去看。」

不清楚星爺是否睇錢大過朋友

朱茵早前售出九龍城兩單位勁賺千萬，有指是為了女兒搬屋？她稱選擇搬到郊區擁抱大自然，全因為小朋友和家人健康好，空氣好連把聲都厚了。提到王晶在網上節目爆周星馳（星爺）睇錢大過朋友，問朱茵可認同？她說：「呢啲嘢我唔知喎！真的不清楚。」身旁的周家怡說：「你永遠係我哋嘅紫霞仙子，仙界不講錢。」朱茵亦笑說：「我只是仙子，錢銀太庸俗，不關我事，錢銀方面問我經理人。」

周家怡與出租男友拍拖超尷尬

周家怡在《反起跑線聯盟2》繼續演單親媽媽，呻演過媽媽角色後無得返轉頭，經常演此類角色，「最大嗰個仔係P1X3L的George（歐鎮灝），我都好驚，各位導演畀條生路我行吓！」最近她到大阪拍攝網上節目《恨駕女團》，獲安排跟日籍出租男友拍拖，她表示十分尷尬，「都OK靚仔，但個妝濃過我，還要穿校服影貼紙相，係咪尷尬到爆先！」她表示之後會到德國拍攝節目。想一試當地的出租男友？她笑說：「外國人又幾好喎！」