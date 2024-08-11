見女兒男友外貌行先 李麗珍唔心急抱孫

【明報專訊】58歲李麗珍與26歲女兒許倚榕昨日聯同麥長青、陳婉衡及簡淑兒為髮型屋擔任開幕剪綵嘉賓。許倚榕透露童年時依賴媽咪為她剪頭髮，大讚手勢不錯，不過長大後開始懂得扮靚，找專業髮型師代勞，母女會交流化妝扮靚心得。

首度母女檔任剪綵嘉賓

最近減肥見效的李麗珍與女兒合照，被讚一樣靚女，看似姊妹，昨日是她們首次母女檔任剪綵嘉賓，李麗珍重申女兒無興趣入行做藝人，她說：「我做藝人多年，明白好辛苦，而且壓力又大，要承受很大壓力，最緊要她做到喜歡的事，但不是拍戲」。許倚榕表示目前從事設計、幕後製作及市場推廣工作，亦有拍拖，已帶男友給媽咪過目，大爆之前的兩名男友都要過關，她說：「媽咪是『外貌協會』，通常看外表，之前我的男友，她過目後都滿意讚幾好，至於現任男友，她都覺得OK」。李麗珍表示外表要靚仔，人品也重要，自己不心急嫁女及抱孫，因為婚事由女兒自行決定，相信最快也是幾年後的事，明白幫手湊孫並不容易，玩玩就可以。許倚榕笑說：「我遲早都要嫁人，不由她反對，點都要接受。不過我現在仍算後生，所以不心急結婚」。

簡淑兒爭取時間與男友相聚

陳婉衡透露早前跟男友到歐洲旅行，轉航班兩度寄失行李，「因不見了行李，沒衣服替換，又沒化妝品，幸手提行李備有幾條內褲更換，算是不幸中的大幸」。簡淑兒最近到美國、日本及泰國工作，指機師男友麥大力常說，向航空公司投訴寄失行李亦無補於事，唯有自己小心。她說與男友各有各忙，一個月只能見面數天，但會爭取時間相聚。

記者：林蘊兒