爆林正峰戴祖儀經常約洗衫 黃宗澤為王敏奕肚凸凸解畫

【明報專訊】黃宗澤、袁偉豪、王敏奕、蔡潔、關楚耀、林正峰、戴祖儀及蔣祖曼主演無綫新劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於明晚首播，昨日舉行記者會造勢。黃宗澤爆林正峰在拍攝現場喜歡撩女仔，經常相約戴祖儀一起去洗衣房洗衫，笑言年輕人就是要這種活力，他又大膽指無綫真的很惜「家嫂」王敏奕，演重要角色但最悠閒，只安排她在開場和結尾現身。戴祖儀解釋與林正峰經常結伴去洗衫，因他們熱愛工作，每天凌晨時分才收工。當司儀叫林正峰不要講無謂說話，講回劇情時，他衝口而出說：「劇情無乜特別。」說罷全場爆笑。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃宗澤與王敏奕一同接受訪問。提到其他演員羨慕他們可以赴日本拍外景，王敏奕說拍攝過程並不輕鬆，跟黃宗澤到大阪拍攝兩星期，當時正值冬天，零下幾度穿單薄衣服在森林拍攝，十分辛苦。黃宗澤提到劇情講王敏奕滾落山，他跑落山拯救，「在湖邊拍攝時以為好浪漫，點知落雨又大風，凍到連對白都講不到。不過都好過在鑽油台拍《執法者們》，起碼在日本收工有啖好食」。

黃：婚紗細了一個碼

《法證先鋒VI》已在內地率先播出，有網民嫌感情戲太多，法醫戲太少？黃宗澤表示待第7輯再在兩者之間取平衡，到時最好全劇在日本拍攝。對於佘詩曼（阿佘）為該劇宣傳，他說：「是監製鍾澍佳的主意，我請不到女王。（《新聞女王2》何時開拍？）我都不知，寫好劇本先算。鍾澍佳和阿佘叫到，我無理由不拍，之前有提過在年底或明年初開拍。」王敏奕在劇中的婚紗戲被指肚凸凸，她笑說︰「現在流行『曱甴肚』﹗我拍攝當日只吃了一根香蕉，應該是角度問題，我也沒留意。」黃宗澤指王敏奕當日穿的婚紗細了一個碼。

蔡潔太入戲現幻覺

袁偉豪與蔡潔劇中有兄妹情，蔡潔表示繼續跟關楚耀有感情線，但今次角色處理上有難度，演得很崩潰，喊了幾個月，還出現幻覺。她透露在第4集會播出她主唱的插曲，希望大家留意。提到今屆候選港姐程姜月跟她撞樣，蔡潔稱有留意，但不覺得對方似她，各有各靚。

袁偉豪動作戲交新人

袁偉豪飾演重案組高級督察，表示今次的動作戲交給新人，他們每個動作都好叻，「雖然我的動作場面不多，但有很多案情要記很多對白，一日拍六七場戲都辛苦」。

袁偉豪指角色難受又無奈，因同僚馬貫東殉職，要照顧對方遺孀傅嘉莉和兒子。他恨到日本拍外景，認為黃宗澤建議下輯《法證先鋒》拉隊到日本拍攝非常好，笑言可以拍《法證先鋒放暑假》。

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