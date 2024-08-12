顏米羔開新戲預譚輝智演啞巴

【明報專訊】巴黎奧運今日凌晨圓滿結束，昨日有商場舉行音樂會暨祝捷派對，邀請《中年好聲音2》顏米羔及女團VIVA等，還有香港劍擊運動員蔡俊彥及連翊希出席，齊為香港運動員打氣。

顏米羔完成活動後匆匆趕赴好友劉威煌的麥花臣演唱會，擔任尾場嘉賓，他說：「今次上台都好緊張，希望表演不會失禮大家」。顏米羔透露獲政府資助開拍的電影計劃仍進行中，稍後為角色安排試鏡，身為導演的他會親自選角，「主要角色未必公開試鏡，其他角色無需經驗，大家可以一試，我會在社交平台呼籲大家參加，但不會搞好大規模」。顏米羔笑稱希望譚輝智參與投資，「他好忙，又不想令他有太大壓力，可能安排啞巴角色給他演，或要他學手語」。

VIVA儲歌開小型音樂會

女團VIVA捱眼瞓追看奧運，難忘一起觀看「劍神」張家朗的賽事。她們稱各有擅長運動，張鈊貽（Valc）有13年體操經驗，一般打筋斗動作輕易做到。李晞彤（Carina）中學時熱愛玩花式跳繩，更與港隊游泳精英何詩蓓讀同一間學校，「何詩蓓讀書和游泳好叻，她好勤力。可惜我好怕曬黑，而且容易受傷，所以無法向對方學習」。馬思惠（Macy）初學打網球，自嘲經常執波；姜咏鑫（Ada）喜歡打排球。她們出道未夠3個月，已籌備推出第3首新歌，未來希望儲多些歌及舞台演出經驗，才考慮開小型音樂會或粉絲見面會。

記者：林蘊兒