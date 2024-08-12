吳浩康開騷向太太表白 不怕負擔重想追多個

【明報專訊】吳浩康（Deep）前晚在新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行《男歌》演唱會，太太郭思琳帶同兒子「撑撑」來捧場。Deep邀許廷鏗任嘉賓，兩人合唱《情戒》，許廷鏗稱年輕時唱卡拉OK喜歡唱Deep的歌，人生第一次表演亦是唱對方的《討厭》，所以今次能與Deep合唱，可以講「我得咗啦」。許廷鏗獨唱《聆聽世界這分鐘》後，Deep再出場合唱《青春頌》。

馮素波上台送利市

Deep自彈自唱時，稱一直覺得爸爸好硬淨，什麼都不怕，但當見到爸爸情緒上也有軟弱時候，很想寫一首情歌給他，紀錄他與媽媽的感情，接着哽咽表示在事業低谷時，爸爸身體出現問題，當時跟爸爸說：「你失去媽咪可能覺得人生已沒意義，但對我來講，有日我能夠再站上舞台，沒有他就大件事。」然後獻唱《吻彌留的你》和《較早前錄影》送給爸爸，其間曾跟Deep合作過的馮素波（波姐）突然上台獻花及送利市，稱希望Deep在這個花花世界再放異彩。Deep感謝波姐愛惜，稱2012年有些不好新聞時，波姐在他身邊，心痛及替他抱不平。

還太太一個婚禮

Deep又公開向太太表白，「婚姻需要磨合，相處有開心和不開心，總之揀一萬次，都會揀她做我太太，我愛你，我會努力，還你一個婚禮」。之後他走落台與太太情深擁抱。安歌時，Deep興奮得再次落台與粉絲近距離接觸，壓軸唱《洗剪吹》作結，爸爸及姑姐上台獻花。

Deep騷後受訪，承認心情興奮，因可以唱到自己喜歡的歌，今次籌備的時間較短，所以有玩的感覺，反而不緊張。Deep在台上向太太情深表白，沒搞喊太太，他說：「太太很堅強不會喊，我反而忍不住眼濕濕。我與太太的感情進步了很多，很有默契。（會否追多個？）我想，但要睇太太身體狀况和意願。仔女都沒所謂，最重要是跟對的人一起。（不驚加重負擔？）反正都重，沒所謂。」

記者：柯美