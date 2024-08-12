湯告魯斯閉幕演出前撐美女足奪金 李棟旭珉豪見證韓國女乒摘銅

【明報專訊】巴黎奧運閉幕禮香港時間今日凌晨3時在法蘭西體育場舉行，美媒指2028年洛杉磯奧運的交接儀式上，美國女歌手H.E.R.負責唱國歌，搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers、饒舌歌手Snoop Dogg及樂壇天后Billie Eilish擔任表演嘉賓，早前盛傳《職業特工隊》62歲湯告魯斯（Tom Cruise）亦會「從天而降」，把奧運旗幟交到洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）手上，雖然官方拒絕證實消息真偽，但他一直留守巴黎，前日入場見證美國女足擊敗巴西奪金的歷史時刻，興奮得手舞足蹈。

早前在歐洲拍攝新片《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part Two）的湯告魯斯，由巴奧開幕禮已經捧場，又跟《職》片導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）一起為美國游泳和女子體操隊打氣。前日在美國女足金牌戰上，架上墨鏡、穿著白色短袖上衣襯灰褲的湯告魯斯再度現身，在觀眾席手舞足蹈聲援美國球員，直至擊敗巴西，美國第五度奪金，他更興奮得振臂高呼，肉緊之情表露無遺。同日美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）亦為男籃決賽打氣，見證「夢幻隊」力挫法國達成五連霸紀錄。

女足比賽結束後，不少影迷上前要求合照或索取簽名，湯告魯斯一一答應，盡顯親民本色。美媒預計他會逗留至閉幕禮演出，有傳他從直升機游繩降落法蘭西體育場，然後電視畫面會播出早前預錄片段，講述他帶着奧運旗幟登機返回洛杉磯，之後再跳傘降落荷李活標誌，最後把奧運旗交到洛杉磯市長巴斯手上。

無論是國際奧委會（IOC）抑或閉幕禮製作單位，均拒絕證實湯告魯斯演出傳聞，不過美國女歌手H.E.R.及Billie Eilish、搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers、饒舌歌手Snoop Dogg，以及法國電音組合Air、《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）丈夫Thomas Mars擔任主音的搖滾樂隊Phoenix，則已落實在閉幕禮表演，以歌聲見證巴黎和洛杉磯奧運的交接時刻。

內地和美國獎牌數目鬥得難分難解，韓國今屆亦有不少進帳，去年獲IOC選為「奧運之友」的《鬼怪》男星李棟旭與SHINee成員珉豪，前日入場為韓國女乒隊打氣，二人手持國旗，不斷吶喊助威，直至韓方擊敗德國，獲得銅牌。事後珉豪透過社交媒體上載二人自拍照並留言：「神奇！神奇！神奇！」他倆在觀眾席上落力打氣的畫面，被傳媒拍下直播，不少韓國觀眾最初都半信半疑，紛紛透過社交媒體提問「他們真的是李棟旭和珉豪嗎？」亦有網民留言感謝二人為韓國選手應援。

櫻井翔成最不受歡迎奧運主持

另一方面，日本電視台分別派出男團嵐成員櫻井翔和KAT-TUN的龜梨和也，以巴奧主播身分現場採訪，這對同門師兄弟日前巧合在場館相遇，互相問好，這一幕剛好被網民拍下，成為網絡熱話。另外，日本雜誌《Flash》早前訪問500名讀者，投票選出「最不受歡迎奧運主持」，結果櫻井翔獨攬144票當選，大幅拋離前運動員松岡修造（85票）及女主播中川安奈（84票），有人批評櫻井翔表現不夠專業，欠缺主見，只會說出一些無傷大雅的旁白，感覺乏味。