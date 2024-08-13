無綫前高層鄭偉強設靈 陳煒難忘「爸爸」陪出嫁

【明報專訊】無綫前高層鄭偉強7月底逝世，享年76歲。昨晚於大圍寶福紀念館設靈，遺照前放有鄭偉強遺孀的心形花牌，以及子女和孫兒的花牌，喪禮採佛教儀式，今日上午11時舉行大殮，正午12時出殯，靈柩奉移粉嶺和合石火葬場火化。藝人周潤發夫妻、鄭少秋、鄭則士、劉德華、苗僑偉、湯鎮業和關菊英等送花牌致哀。

鄭偉強的遺孀、子女和孫仔昨午抵達靈堂打點，鄭長子表示與家人希望保持低調，不願上鏡和受訪。圈中人陳煒、林建明、石修與兒子陳宇琛、鄧英敏、劉雅麗與媽媽、李寶安、監製李添勝、吳雨和黎文卓到場送別。

陳遺憾未能見恩師最後一面

陳煒最近忙於佛山拍劇，特意趕回港出席喪禮，表示由參選亞姐入行已認識恩師鄭鄭偉強，由成長走到今天受對方影響很大，「我凡有做得不足之處，鄭生都會直接告訴我，當他半個爸爸，最難忘我兩年前結婚，請到他出席婚禮拖我出嫁，有他的場合永遠都很開心，因為他在圈中資歷超過50年，涉獵的部門多不勝數，有很多故事分享給我們聽，現在冇喇，圈中失去了一位有本事及受尊敬的前輩」。

陳煒透露鄭生因血塊阻塞影響，走得很突然，未能見對方最後一面感遺憾，「他有家族遺傳心臟病，不過向來很注重健康和養生，我們六七月時約見面吃飯仲好開心。現在最希望鄭太不要太難過，身體健康，鄭生生前好愛惜鄭太，不時打電話託我找醫生老公解答問題，無非想鄭太健康」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵