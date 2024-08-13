胡蓓蔚貼中「人氣野男」三甲 支嚳儀是非纏身冇影響工作

胡蓓蔚（左一）和支嚳儀（右一）稱「綜合網絡人氣野男」三甲劉柏康（左二）、張家揚（中）和翟錦豪（右二）是她們的心水之選。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】TVB Plus直播互動選秀騷《我推的野男 Live！》22名參賽者昨日為節目綵排，迎接晚上首集挑戰，最高票數觀眾推選「綜合網絡人氣野男」分別是⑥劉柏康、⑬張家揚與⑰翟錦豪。劉柏康謙稱冧莊最高票數只是好彩和運氣，驚喜再獲最高票數。他刻意擺出跳舞動作，有別其他參賽者，是否認為識跳舞有優勢？劉柏康說：「要睇吓玩咩，因為我比較平均，不止狂操肌肉。」

張家揚表示首次得到最高票數很開心，特別要多謝自己，鍥而不捨努力打電話給親朋戚友拉票，除要做好個騷報答他們，還要請食飯。翟錦豪首次亮相時已獲主持睇好，表示除多謝家人和朋友，也要多謝搏擊界前輩和學生投票。問可覺比其他參賽者人氣較勁？他說：「不會，都是靠朋友，大家差不多。」

支嚳儀和胡蓓蔚表示3名最高票數的「野男」是她們心水選擇之一，透露一班參賽者反差很大，胡蓓蔚笑道：「他們之前很怕醜或扮cool，拍攝時很有力量和野性，展現男生可愛一面。」她稱參賽者除身形外，有頭腦和性格同樣緊要。問是否愈似老公單立文愈高分？胡蓓蔚說：「唔可以咁講，咁講有啲囂，老公唔鍾意。」

支嚳儀被指是「金手指」出賣龍婷和曹敏寶，是非纏身可擔心影響工作表現？她說：「我非常之敬業，非常之多正能量。」

記者：林祖傑