孫藝珍產後復出扮堅強人妻 朴贊郁李秉憲相隔廿年再合作《無可奈何》

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍2022年3月結婚，同年11月兒子出世後，孫藝珍一直停工，專心相夫教子，韓媒《每日體育》今年初報道，憑《分手的決心》贏得康城影展最佳導演的朴贊郁拉攏孫藝珍與李秉憲合演驚慄片《無可奈何》（暫譯），作為她產後復出頭炮，計劃一直只聞樓梯響，直至昨日CJ ENM娛樂公司發放導演主角三人合照，藉以宣布新片將於本月17日開鏡，雖然映期未定，已令影迷興奮不已。

《無可奈何》改編自美國犯罪小說作家Donald E. Westlake作品《The Ax》，故事講述一名中產男子失業後，為了重投職場，於是以不同方式殺害潛在競爭者。李秉憲飾演柳萬秀任職造紙公司25年，與妻兒過着安穩且幸福的家庭生活；突遭解僱後，無法重返職場，隨着待業時間愈久，他的情緒變得愈壞，最後更惡向膽邊生。孫藝珍扮演柳萬秀妻子美莉，個性堅強爽朗，在夫婿失業期間，肩負守護家人角色。

李聖旻車勝元參演

《無可奈何》是朴贊郁和李秉憲自2004年《三更2》後，相隔廿年再度合作，令人期待。CJ ENM昨日透露，《無可奈何》現已完成選角工作，除了孫藝珍與李秉憲外，《財閥家的小兒子》李聖旻飾演造紙業前輩具範模，失業後變成柳萬秀的競爭者，亦是繼《南山的部長們》後與李秉憲再結片緣，《假面女郎》廉惠蘭則扮演具範模妻子。《某一天》車勝元片中也飾演失業大軍之一，去年跟李聖旻合演《運氣好的日子》柳演錫，則扮演孫藝珍任職牙醫診所的醫生吳振浩，幕前陣容可說相當鼎盛。

曾拍成法國片《求職攞你命》

事實上，《The Ax》並非首次搬上大銀幕，希臘導演哥斯達加華斯（Costa-Gavras）早於2005年已改編拍成法國片《求職攞你命》（Le couperet），荷西加西亞（Jose Garcia）飾演主角，同年亦在香港上映。朴贊郁2017年曾經籌拍荷李活版，可惜計劃胎死腹中。兩年後出席釜山國際電影節，朴贊郁重提舊事，形容此片是「一生中必定要完成的項目」，結果5年之後，終於開拍有期。

《魷魚遊戲2》推出新前導預告片

提起李秉憲，他參演影視串流平台Netflix史上最高收視劇集《魷魚遊戲》第2季，落實12月26日上架，最終章第3季明年推出。昨日官方公開新一條前導預告片，李政宰飾演男主角成奇勳再次穿著貼上「456」號碼牌的綠色運動服，露出認真且殺氣騰騰的眼神，令人不寒而慄。

今季故事發生在上季結局3年後，勝出「魷魚遊戲」的成奇勳決定找出幕後黑手，藉以終結這個殘酷遊戲。他利用巨額獎金來執行計劃，先到地鐵站尋找穿著西裝、當初邀請他參與遊戲的神秘人（孔劉飾），當其努力漸見成果之際，才驚覺要摧毁這個組織，他必須重新參與遊戲。