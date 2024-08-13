【開箱】《智友辛妮》西島秀俊參演 麻煩奶奶翁倩玉戲鬥美籍新抱

【明報專訊】A.I.（人工智能）無論在政治、經濟各方面都成為熱話，去年編劇和演員公會罷工，跟資方談判的其中一個重點便是有關A.I.應用；拍過《婚外情事》的監製兼創作人姬蒂羅賓斯（Katie Robbins）新劇《智友辛妮》（Sunny），上月10日在影視串流平台Apple TV+上架，正提及機械人與人類的關係，以及雙方能否互相信賴。故事以日本為背景，跟早前獲艾美獎25項提名領跑的Disney+《幕府將軍》一樣，都是美國製作，日本演員參演，《智友辛妮》便找來《再會指揮家～父親和我的熱情》西島秀俊、《核災日月》國村隼、《媽，是你嗎》江原由希子（You）參演，還有久違了的翁倩玉。

丈夫兒子空難 獲贈家用機械人

《智友辛妮》講述來自美國的蘇西（拉絲達鍾斯飾），到日本工作期間，認識了任職科技公司的坂本正（西島秀俊飾），兩人婚後長居京都，並育有一子坂本善。正與兒子在神秘墜機事件後，找不到遺體，蘇西覺事有可疑，想找出真相。此時正的公司送來新型家用機械人「辛妮」，蘇西由最初反感，到慢慢建立友誼，並捲入危險當中；同時在酒吧工作的小光幫忙下，希望能找到丈夫與兒子的意外真相。

《智友辛妮》改編自居日愛爾蘭作家Colin O'Sullivan的小說《The Dark Manual》，劇中一開始坂本正工作的科技公司便發生機械人殺人事件；另一方面，蘇西的母親發生車禍源於自駕系統，所以不喜人工智能；當發現辛妮由阿正所設計，更覺得不可思議，因她一直以為丈夫只是在雪櫃部門工作。其後在丈夫公司的聖誕派對，蘇西誤闖房間，發現牆上有血漬，暗生懷疑；再從調酒師小光口中得悉，傳聞有政客被家務機械人所殺。蘇西更決心要丟棄辛妮，卻因後者的一個動作，勾起對阿正的回憶而打消念頭。

劇中蘇西雖然失去丈夫及年幼兒子，但調子不算傷感，像潛入科技公司又不想被發現，便製造爆笑效果；跟奶奶紀子（翁倩玉飾）不時鬥嘴，更是笑點所在。紀子不時向新抱指手畫腳，後者從來聽不進耳，婆媳關係並不和諧。其中一幕蘇西與小光闖澡堂明查暗訪，撞正黑幫仇殺，亦拍出緊張氣氛。此劇大致分兩條主線，蘇西似乎對坂本正不太了解，後者亦有所隱瞞。到底機械人程式是否出錯？正跟善是否仍生還？成為追看下去最大懸念。紀子故意盜竊入獄，看來亦是逃避某事；辛妮逐漸想了解蘇西的心情，似乎也為兩人互相信任跨出一大步。《智友辛妮》還有4集便結局，有否足夠空間解開謎團？

美日合作 多語演出

美國製作班底及日本演員的台前幕後陣容，似乎特別適合串流平台模式，也交出亮麗成績，《幕府將軍》獲25項艾美獎提名，包括主角真田廣之及澤井杏奈有份角逐視帝視后，正是一例；HBO的《東京風雲》、Apple TV+《神之水滴》，以及韓裔演員為主的《彈珠人生》都是合拍作品，均成績不錯。其實故事和製作水平才是劇集能否成功的關鍵，處理得好，多語演出並不會妨礙觀感，像《智友辛妮》講述《社交網絡》女星拉絲達鍾斯（Rashida Jones）扮演的蘇西，完全不會日語，但科技進步，戴上耳機可即時傳譯，日英語對白夾雜，便顯得合情合理。

西島秀俊憑濱口龍介執導的奧斯卡得獎電影《Drive My Car》蜚聲國際，也贏得參演串流平台美劇的機會，劇中甫開始便講述其角色遇上空難，直到第6集都一直在女主角蘇西的回憶中出現，佔戲不算重；但角色坂本正有兩種面向，似乎還未到戲肉。拉絲達鍾斯是美國著名唱片監製Quincy Jones的女兒，名校哈佛大學宗哲系畢業，本想以律師為業，目睹辛普森案後改變主意，在校時已參與劇社的她，決定投身演藝界，拍過不少處境劇，包括《我們的辦公室》等。《智友辛妮》最大驚喜是久違了的翁倩玉，這名台灣出生日本長大的資深演員，年輕時能歌擅演，拿過日本唱片大獎，曾在金馬獎封后，演過徐克執導的《新蜀山劍俠》；日劇《阿信的故事》香港播出時，粵語主題曲《信》便由翁倩玉主唱。近年較少拍戲的她，在《智友辛妮》以流利英語和拉絲達鍾斯鬥嘴鬥戲，雖年過古稀，卻活力依然；在便利店盜竊「博拉」一幕，又怕又想人知的表情，演來層次複雜多變，能再活躍幕前，實是觀衆之福。