導演元奎染新冠離世兩年 享年72歲 成龍爆死訊 一手提攜楊紫瓊李連杰

元秋（前排左起）、洪金寶及元奎曾亮相錢嘉樂（後排左起）與吳君如主持的《星星同學會》。（資料圖片）

【明報專訊】著名導演、武術指導及監製，師承于占元，七小福之一的元奎驚傳死訊，成龍前晚在微博上載慶祝元家班成立65周年的大合照，發文懷念離世故人，提到元奎名字，令不少網民大感驚訝。其後香港電影工作者總會發言人田啟文證實元奎約兩年前因新冠病毒逝世，享年72歲，基於家人意願未有公開。錢嘉樂得悉元奎離世噩耗感不捨，難忘對方引入很多安全措施及排練程序，對香港動作電影作出重大貢獻。

娛樂組

元奎淡出演藝圈多年，據稱早年移居加拿大，久未在港露面。成龍前晚在微博上載慶祝元家班成立65周年大合照，發文表示「元班人馬」是他們慶祝元家班成立65周年定的主題。

田啟文︰基於家人意願未有公開

成龍表示他們從六七歲進入于占元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起捱師父的揍，也一起學了很多今後可以安身立命的真本事。後來陸續進入電影行業，師兄弟、師姐妹慢慢闖出屬於自己一片天地。他懷念離世故人時寫道：「這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母，于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚。祝福元家班，永遠的元班人馬！」成龍爆出元奎已離世的噩耗。其後田啟文亦證實死訊，表示元奎兩年前因新冠病毒離世，基於家人意願未有公開。

周顯揚︰為電影歷史寫下重要一頁

不少認識元奎的圈中人都在社交平台發文懷念，導演周顯揚上載與元奎合照，寫道：「敬愛的旦導演（元奎），永遠懷念您。元奎導演，是將香港動作電影技術帶到荷李活的其中一名主要推手。為世界電影歷史寫下了重要的一頁。 」他提到執導電影《黃飛鴻之英雄有夢》，元奎擔任武術指導，「電影開拍前， 動作設計籌備了半年，大家天天一起度招、試拍、吹水，還有日日和您鬥食指天椒炒蛋！真的很懷念，是畢生難忘的好時光」。

製作人錢小蕙寫道：「去年小海（孟海）走了，原來他是隨着旦導離開的。就仿似那時他倆總會一起回公司開會、一起看景、一起開工、一起飲茶，然後各自回家休息幾粒鐘，又再起來開工的日子。直到某日，大家就不明不白地各散西東，然後到如今。懷念您，元奎導演，也懷念那時我們天不怕地不怕的傻勁。走好。」

錢嘉樂：從美國引進安全措施

錢嘉樂接受《明報》訪問，他聽到元奎離世消息感不捨：「我相信跟元奎導演一起從小訓練長大及闖影圈的大哥們更加不捨得。我當年加入洪家班認識他，最記得他從美國拍西片回來，引進好多拍動作片的安全措施，其中有卸力膠，令拍跳車、跳樓動作戲時不用『硬食』，還有事前排練好動作的安排，不用在現場才度招，慳回很多時間。又會錄下影片給我們看，知道拍攝的感覺，對香港動作電影作出好大貢獻。」

師承于占元 七小福一員

元奎本名殷元奎，1950年出生，人稱旦哥。他跟成龍、洪金寶、元彪等是中國戲劇學院學生，拜京劇大師于占元為師，是七小福成員之一。入行初期擔任龍虎武師，曾參演不少動作電影，及後晉身武術指導。1982年獲吳思遠邀請執導《龍之忍者》，獲第2屆電影金像獎最佳動作指導提名。元奎之後執導多部動作片，包括《皇家師姐》、《皇家女將》等，擅長指導女演員激烈武打而著名。1990年與劉鎮偉合導周星馳主演喜劇《賭聖》，是當年票房賣座冠軍，元奎成為炙手可熱動作喜劇導演。其後再與劉鎮偉合作《賭霸》、《九一神鵰俠侶》、《九二神鵰之癡心情長劍》、《方世玉》、《方世玉續集》等。元奎亦經常在其導演及擔任武術指導的影片中客串，以喜劇形象出現，如《賭聖》演賣魚盛，《屍家重地》的石sir等。

憑《方世玉》奪金像金馬最佳動作指導

元奎一手提攜多名動作演員，包括楊紫瓊和李連杰。楊紫瓊曾說元奎對武打動作要求嚴格，同時要具備姿勢與美感，亦知道演員有沒有能力做某些動作，不會勉強。元奎是李連杰的御用動作導演，1992年與李連杰合組製作公司，合作過《方世玉》、《中南海保鑣》、《給爸爸的信》等電影。元奎憑《方世玉》獲第13屆香港電影金像獎及第30屆金馬獎最佳動作指導，1995年再憑《霹靂火》獲第32屆金馬獎最佳動作指導。1998年元奎應李連杰之邀到荷李活為《轟天炮4》設計動作場面受到讚賞，其後擔任多部西片，包括《猛龍特警》及《最後一強》等動作指導，2002年執導《換命快遞》。元奎早年把工作重心移回華語影圈，先後負責《赤壁》、《新少林寺》等動作設計。