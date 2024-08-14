阿Dee否認泰式餐廳搵人頂手 拒談賺蝕 稱繼續經營洽談續租

【明報專訊】MIRROR成員投資食店連番失利，先後結業，近日有傳楊樂文（Lokman）與王智德（Alton）聯同ERROR成員何啟華（阿Dee）去年4月合資的泰式餐廳，近月疑在網上登放租廣告搵人頂手，但至今未有人接手，惹來揣測。阿Dee昨日出席ViuTV劇《同居少女諸事卜》試映會，否認頂手傳言，會繼續做，正洽談續租。他避談餐廳經營年多賺錢還是蝕錢。隊友郭嘉駿（193）則透露土瓜灣的咖啡店曾搵人頂手，因想轉到另一個更佳位置。

記者：柯美

Lokman、Alton及阿Dee合資的泰式餐廳去年4月在旺角開業，當時他們透露跟另一拍檔合資7位數字，希望半年至一年回本，並想開分店，目標每區開一間。之後曾被指餐廳拖欠6位數食材費，當時Lokman與阿Dee先後否認，稱純粹誤會，問題已解決，只是程序問題並非拖欠。近日再傳自今年5月起，有經紀在網上登放租廣告找人頂手，雖未有寫上餐廳名稱，招牌亦遮蔽，只寫上「旺角平台餐廳頂手」、「現有泰式餐廳」，但從照片中的餐廳內部及平台裝潢，跟3子的泰式餐廳相似，但至今仍未有人問津。

稱開店不為賺錢

阿Dee昨日與193、雲浩影、吳家忻及鄧月平到北角出席新劇《同居少女諸事卜》試映會。對於投資的泰式餐廳疑搵人頂手一事，阿Dee表示沒有此事，餐廳會繼續經營，正洽談續租。他又否認餐廳生意不好，但要解決場地問題。問到經營至今賺錢還是蝕錢？他說不回答，「開店不是為賺錢，否則食物不會是這個價錢，我們的理念是想平民化」。

在旁的193透露其位於土瓜灣的咖啡店曾搵人頂手，因想轉去尖沙嘴經營，現在生意不俗，只是媒體沒報道。

雲浩影被嫌太靚

雲浩影劇中周旋193與阿Dee之間，最終揀誰則大賣關子。她表示現實中兩人都不會揀，並非嫌棄他們，而是兩人太好朋友，無論選誰，另一人都會不開心。阿Dee聞言笑說：「其實我們不是那麼好朋友。」193指現實中跟阿Dee不會爭女仔，因大家喜歡的類型不一樣。他們又笑說：「是我們嫌棄Cloud（雲浩影），嫌她太靚，唱歌好聽，做戲又吸引，睇試映見到她扮中學生，都忍不住笑。」

ERROR新團歌玩J-Rock

另外，ERROR推出今年首支團歌《無敵聖衣》，四子一改過去歌曲風格，以J-Rock配以日系動漫MV，誓要衝擊來年音樂頒獎禮獎項。歌曲內容是接受失敗的心態，MV有動漫感，還有打機感覺，當中有寓意，阿Dee說：「我哋用這個比喻每個人要跨越的困難過程，就好似打機，要一層一層同魔王對戰。打輸咗唔緊要，再復活打過，用這個角度表達歌曲所講的堅持。」

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