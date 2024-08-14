36場內地巡唱完成逾半 劉德華享受粉絲高呼「我愛你」

【明報專訊】劉德華（華仔）36場《今天is the day巡迴演唱會2024》內地站，由7月上海至前日成都站，順利完成22場演出。華仔表示從精力充沛的粉絲獲得正能量，「他們的歡呼、吶喊聲比我還要強！超棒！每日都鞭策自己keep going。」

粉絲炮製《愛華1萬年》MV應援

華仔稱每站演出後都感不捨，「開心的時間過得好快，36場演唱會已唱了超過一半，難得在不同地方跟粉絲在演唱會中見面，特別珍惜」。之前發生男粉絲衝到台前跟他握手被抬走事件，華仔說明白粉絲對自己的愛惜，「大家應該用享受這種心情去睇演唱會，乖乖的坐在自己座位上舉起雙手舞動一吓，那就最好了，順便當做運動」。

華仔先後到5個城市開騷，每個城市的粉絲都好熱情。剛完成的成都站，不但在當眼地方見到粉絲應援的橫額擺設，還有最大一份禮物，就是一班粉絲唱、作、導炮製一首《愛華1萬年》MV。是否覺得粉絲很有才華？華仔感欣慰說：「他們不只有才華，還很『愛華』，每次聽到他們在場內不停說『劉德華、我愛你！劉德華、我愛你！』我真的享受他們的聲音，時時刻刻被他們的舉止感動，粉絲給我的是一份福氣，我相信即使70歲、80歲在台上，仍然那麼愛我，所以我也愛你們（粉絲）。」

華仔緊接到重慶、杭州及深圳演出餘下14場演唱會。

娛樂組

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