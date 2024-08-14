【娛樂場】《香港故事—老店情未了．貳》 金漆招牌守業與傳承

【明報專訊】香港生活步伐急促，時間彷彿過得特別快，近年不少老店敵不過時代洪流，結業告終，可幸的是，當中仍有不少老店能堅毅地生存着，去年港台製作《香港故事—老店情未了．香港世一》，由李璧琦主持，走訪不同老字號食肆及商店，將昔日的光輝凝住，細味魅力所在。新一輯《香港故事—老店情未了．貳》，黃心美擔任主持，發掘蘊藏在老字號店舖裏的人情味，細看店東如何把金漆招牌和經營之道傳承給新一代。

黃心美走訪9家老店

黃心美走訪了9家老店，包括半島酒店、金綸校服、蛇王芬、勝利香蝦廠、錦興粉麵廠、甄沾記、盛記大牌檔、陳廣記珠寶及永利威酒業。她表示若不是藉着今次工作，未必有機會接觸那些不曾認識的老字號，更遑論了解他們的守業故事。節目監製李君萍指《老店情未了．貳》共11集，每個受訪故事都別具價值，「這些老店確實『買少見少』，而且部分受訪者年紀較大，他們不習慣面對鏡頭，亦不容易表達心聲。很感謝這些老店的負責人對節目組的信任，願意接受訪問，亦感謝黃心美的幫忙，以她的友善和親和力，將每家老店背後的親情和各種人情味呈現出來」。

感受接班人的壓力

黃心美說：「在今時今日的大環境下，我知道各行各業都有經營困難，但實際情况卻不太清楚，親身接觸過那些一代傳一代的老店後，我能感受到接班人的壓力。儘管生意難做，他們仍然很想把品牌做好。」她分享拍後感道：「別以為接手一盤生意是一件很爽的事，我深深感受到每名受訪的經營者，他們既要面對經營困難，又要考慮如何將老招牌傳承下去，的確不容易。今次主持工作收穫豐富，能夠在當事人口中聽到動人故事是最難能可貴的，例如甄沾記的負責人，雖已屆退休之齡，但因捨不得爺爺和爸爸一手創立的品牌，所以說服姐姐一齊東山再起。」

甄沾記勾起童年回憶

談到最難忘的拍攝經歷，黃心美即時想起蛇王芬，「訪問那天我其實要茹素，不過工作需要，唯有向菩薩『請一日假』。結果當天體驗了多種新嘗試，包括拆蛇肉，希望菩薩原諒我！」拍攝當日，黃心美看到老店的主廚示範一道充滿神秘感的失傳手工菜「仙鶴神針」，一嘗名菜的味道。她謂此道菜式原本不在菜單中，而且煮法工序繁多又複雜，他們特別為節目重新還原菜式，讓她感到非常難得。

黃心美到訪近百年歷史的半島酒店，除了學整巧克力和點心外，還品嘗頂級美食。她回憶初次參觀酒店的直升機坪，「難忘之餘覺得自己好似『升咗呢』，好有尊貴感覺！」提到美食，黃心美表示很喜歡食街邊檔，記起盛記大牌檔的美食，同時大讚老闆受訪時的真誠。此外，她還提到已故外公，「公公最喜歡食『甄沾記』椰子糖，小時候跟家人回鄉，媽媽總會帶椰子糖去探望公公，所以訪問這老字號的故事是我最期待的」。她回憶小時候常與妹妹爭食椰子糖，4姊妹都偏愛紅色包裝的糖。

《香港故事—老店情未了．貳》

港台電視31

8月12日起（逢周一至五）

晚上7時35分