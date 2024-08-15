【娛樂場】舞台劇《曖昧》載譽重演 思考婚姻制度

【明報專訊】生活看似平淡，有時一下不經意的接觸就會引起波瀾。一對男女於幼稚園門外萍水相逢，各自背負關係枷鎖及家庭責任，一個眼神交會，一下目光碰觸，不用言語，漣漪泛起。曖昧背後，是對愛情、婚姻、關係的叩問。編劇鄭國偉與導演方俊杰聯手製作的舞台劇《曖昧》2021年首演，透過戲劇思考婚姻制度，反應熱烈。翌年獲第30屆香港舞台劇獎最佳劇本和年度優秀製作，鄭國偉去年獲上海壹戲劇大賞年度最佳編劇。《曖昧》2023年起，選入「HKRep on Screen」放映劇目，走進香港戲院，也曾於北京、桂林與深圳放映，獲不少好評。

帖文啟發男主角對白

香港話劇團決定順應呼聲重演《曖昧》，劉守正、趙伊禕、黃慧慈、周偉強主演，9月13日至22日假香港大會堂劇院公映，10月到上海及北京巡演。劇情講全職爸爸陳志勇（劉守正飾）和家庭主婦王霞（趙伊禕飾）相識於孩子的幼稚園門外，每天接送放學時的相視與閒談，醞釀了一段似有還無的曖昧關係。

夫妻的世界不一定充斥轟轟烈烈的愛恨情仇，一段段看似和諧的婚姻各自藏着暗湧。編劇鄭國偉說：「閒時都會滑滑手機，在社交媒體瀏覽一下，今天刷到一個帖文，作者是一名女生，她在發問『告訴我，結婚的好處，一條就行。』我雙眼一瞪，陳志勇的一句對白，瞬間彈出，『結婚根本唔適合人類！』我很想回答她，但是她跟我的想法一樣，所以沒有必要回應！有一派理論是這樣對比人類與其他動物的分別，人類有獨特靈性的部分，也有動物性。我蠻喜歡這樣拆解人類，高檔次的靈性，讓人類自我提升，超越低檔次的構造，但因為原廠物質身體屬動物性，所以我們難免像動物一樣，來滿足構造上的需要。個人覺得，現代婚姻制度，既不能提升人類的靈性，放在動物的角度中，更顯得矛盾。」

舞台鐵三角擦花火

導演方俊杰表示從舞台到大銀幕，除讓《曖昧》有更加多觀眾可以看到外，也讓他看到放映版，如何透過鏡頭放大演員的演繹去牽動觀眾的情緒，「令我再重申審視一番，在沒有鏡頭協助的舞台上，如何更有效讓演員的演繹送到觀眾處。曖昧是種難以言喻的狀態，盡在不言中的關係。對我來說是『三個人的曖昧』，因為這應該是我跟鄭國偉和劉守正三人行的第三個作品，從《最後晚餐》起，到《好日子》再到《曖昧》。我們3人慢慢建立了無形的默契，已經進入一種不用言語表達的狀態。我確信只要我們3人走在一起，必定可以擦出火花」。