吸毒被捕10年後出新歌《尋光》 房祖名重新出發 MV曬父母舊照

【明報專訊】成龍的41歲兒子房祖名於2014年8月14日與柯震東因吸毒在北京被捕。房祖名「容留他人吸毒」罪成被判刑6個月，事件令形象重創，演藝事業停擺，自此鮮有公開露面。隨着10年過去，房祖名決定透過音樂創作重新出發，前日在被捕10年後推出新歌《尋光》，MV中「房祖名」及「尋光」分別由他的母親林鳳嬌及師父李宗盛題字。房祖名更在MV公開兒時片段、父母年輕時合照，以及他當年在道歉記者會上的片段等，希望把握每個當下，活出精彩。

房祖名前日凌晨推出由他一手包辦曲詞的新歌《尋光》，他說︰「《尋光》這首創作，是我在這10年來生命起伏中所創作出來的『年』記。如果你想了解我，你可以在這些創作裏找到更貼近我的樣貌和狀態；如果你是聆聽音樂的人，我期待能和你一起在音樂裏分享我這段生命經歷的真實感受。距離上一張作品，這10年來最大改變不是『我』，而是『我的世界』。首位華人80後藝人上過CNN的，大概只有房祖名吧？但很遺憾是用不好的狀態揭露在大眾面前；我不會逃避曾經歷過的那些荒唐，因為沒有那些也不會有現在的我。」

「我還是原來的房祖名」

房祖名表示對這世界看得更清晰，學會表達更多的愛，「也許大家的焦點不全然能單純地放在我的音樂創作上，但我只能專注在這件我喜歡、也努力做好的事情上。其實我還是原來的房祖名，只是我懂了更多事情，對這世界看得更清晰，有更多時間和能量做回自己認同的樣子，然後學會表達更多的愛，不讓在乎我的人受傷害。最重要的是，此刻我只想用簡單的一首歌曲和你們交流，也許我們很難有相同的人生際遇，但一定有那一秒相同的深刻感受，喜怒或哀樂？在生命的某個當下片刻。生命的本質也許不需要像商品一樣有過多的概念包裝，只希望我的一句詞或一段旋律也好，能跟這世界上偶然聽見的那個你，一起深刻的活在當下」。

林鳳嬌李宗盛題字

房祖名經歷低潮後，藉音樂創作再出發。他在籌備新歌期間，向公司提出希望由母親林鳳嬌幫忙書寫MV中的名字，公司尊重其決定。新歌曝光前，成龍和林鳳嬌已搶先聽過，給予兒子支持。至於「尋光」兩字則由師父李宗盛題字，勉勵他做一個內心強大的人。房祖名收到師父的鼓勵十分感動，如吃下定心丸，決心要好好用音樂重新出發，不辜負愛自己的人期望。房祖名透過朋友向傳媒表示從未退出演藝圈，現在他是「做我想做，但是『對』的事」。

《尋光》MV以房祖名長久以來想嘗試的生死題材和劇本構思，表達出「唯有在逆境穿越生死，才能體會一口氣的珍貴，把握每個當下活出精彩」的信息。MV在墾丁取景，共拍了4天。MV開首是房祖名躺在病牀，然後走出醫院探索，穿越荒涼日曬的沙漠，又跳入深海潛水，並詮釋掙扎溺水的畫面，隱喻人遭逢重大逆境如同死亡之後，更需要用必死的決心去體會一口氣的珍貴。MV中他醒來仍戴着病人手環，以及溺水後失而復得的手表所顯示的時間，也象徵對房祖名具有意義的日期和時間點。MV又公開他兒時片段、父母年輕時合照，還有他在道歉記者會的片段等。

娛樂組