兩度角逐奧斯卡影后 《鐵血娘子歌莉亞》珍娜羅蘭絲逝世

珍娜羅蘭絲在兒子尼克卡薩維蒂執導的《忘了，忘不了》中，扮演腦退化患者，丈夫每天讀出日記，希望她記起兩人昔日恩愛之情。

【明報專訊】憑《一個受影響的女人》及《鐵血娘子歌莉亞》兩度獲奧斯卡最佳女主角提名的珍娜羅蘭絲（Gena Rowlands），周三（14日）在加州住所與世長辭，享年94歲。

珍娜羅蘭絲年輕時擁一頭金髮及身材高䠷，跟1989年逝世的亡夫尊卡薩維蒂（John Cassavetes）堪稱美國獨立電影界的神仙眷屬，後者是編導演俱能的三棲才子，兩人1954年結婚，育有3名子女，包括繼承父業的尼克卡薩維蒂（Nick Cassavetes）。

珍娜與尊卡薩維蒂夫妻檔合作了10部電影，除了為她帶來奧斯卡提名的《一個受影響的女人》和《鐵血娘子歌莉亞》之外，還有《面貌》和《首演之夜》等。其中《鐵》片叫好叫座，片中她扮演的歌莉亞，是黑幫大佬的情人，為了保護孤兒，隻身對抗幫派。該片塑造其烈女形象，不但影響後來《這個殺手不太冷》等電影，《重慶森林》中林青霞的金髮造型也是向其致敬；《十二怒漢》薛尼盧密（Sidney Lumet）其後翻拍《鐵》片成《奪命大反擊》，並由莎朗史東（Sharon Stone）主演，不過無論票房口碑都不及原作。

珍娜羅蘭絲為了經濟上支持丈夫的電影創作，亦會接拍主流片，像《兩分鐘警告》及《鋌而走險》等。珍娜亦涉足電視圈，並三度贏得艾美獎；2015年獲頒奧斯卡榮譽獎，表揚她對電影界的貢獻。

晚年患認知障礙

珍娜羅蘭絲後期曾在英國著名導演泰倫斯戴維斯（Terence Davies）的《霓虹寶典》中擔正；到兒子尼克卡薩維蒂加入影壇，她又先後演出了尼克執導的《我有我天地》及改編暢銷小說的愛情片《忘了，忘不了》。後者由《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）主演，珍娜飾演麗素的年長版，講述她患有腦退化症，忘記了自己的丈夫。尼克6月時曾透露，珍娜也像《忘》片所演的角色，5年前患有認知障礙「阿滋海默氏症」，但未知其死因是否與此有關。