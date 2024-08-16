《艾蜜莉在巴黎4》《喋血雙雄》同日首映打對台

【明報專訊】影視串流平台Netflix王牌原創劇《艾蜜莉在巴黎》，第4季分上下兩部分播出，上半部5集今日上架，前日在洛杉磯舉行首映禮，女主角莉莉哥連斯（Lily Collins）、扮演「靚仔廚師」的盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）、「Mindy」朴艾絲莉（Ashley Park）與男友保羅科文（Paul Forman）悉數現身；衆人周一（12日）已展開宣傳攻勢，據悉受訪期間遇地震，正回答傳媒提問的朴艾絲莉向盧卡斯表示，「我還以為你不斷在踢我的座椅」，盧卡斯卻重複表示，「真的在震呢」。另外，盧卡斯巴禾一改靚仔形象，改以長髮留鬚look現身，網民對其新造型評價兩極。

另一方面，周潤發與李修賢主演的經典港產片《喋血雙雄》（The Killer），吳宇森親自重新執導，周潤發的殺手角色改由《狂野時速》女星妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）飾演，李修賢扮演的警察則換上《怪盜羅蘋》法國男星奧馬斯（Omar Sy），新版本月23日在串流平台Peacock上架，香港暫未知會否上映。《喋血雙雄》前日在洛杉磯舉行了首映禮，跟《艾蜜莉在巴黎》打對台。吳宇森在太太陪同下到場，並與男女主角合照。