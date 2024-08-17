楊天命贈言行20年大運 菊梓喬4年後與大男人結姻緣

【明報專訊】玄學家楊天命與鄺芷凡主持HOY TV節目《見招拆招風水局》，昨日聯同菊梓喬齊到烏溪沙樓盤研究風水。37歲菊梓喬早前離巢無綫後，首次為HOY TV節目擔任嘉賓，獲楊天命贈言將會行大運，以及4年後有姻緣，令她心花怒放，「師傅算我的命好準，還說今年底開始，我會行20年大運，事業和財運都好好，姻緣則要等到2028年，他說對方會是個大男人。其實我不喜歡大男人，但師傅講『你咁聰明，當然要找一個大男人才可以食得住你』，我聽完後都笑一笑，現在專心掙錢」。

置業大計押後

入行多年的菊梓喬仍未有機會置業，又呻租金昂貴，因此心思思想做業主，但聽完楊天命建議後，將買樓大計押後，「師傅指樓市仍會繼續跌，所以過多幾年才買都未遲，現在惟有繼續租樓」。她指之前租住一間屋風水不利她，導致腳部受傷，之後搬到現在的居所，發覺風水不錯，體重增加20多磅，身形胖了，穿衣由加細碼變成中碼。

球場唱歌好玩

菊梓喬月底將到廣州開演唱會，日前她到佛山，為明星足球隊的賽事擔任表演嘉賓，在球場唱歌，有網民拿她跟早前在大球場獻唱的鄧紫棋比較，稱菊梓喬是「鄧紫棋2.0」。她表示第一次在球場唱歌，心情興奮又好玩，「好開心認識到彭健新前輩，他超友善又好人，大家有合照留念。他問我想不想看溫拿巡迴演唱會，我就直接自薦做嘉賓。另一名前輩苑瓊丹也非常好，我們一齊傾佛偈」。

記者：林蘊兒