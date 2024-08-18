難忘7年前開騷 JW買一行座位支持 吳浩康多線發展 攻飲食業搵出路

【明報專訊】吳浩康、王灝兒（JW）、張馳豪（Aska）前晚到黃竹坑擔任商場活動表演嘉賓，吸引大批歌迷與市民圍觀。吳浩康表示有感轉眼入行20年，感謝歌迷陪伴成長，記得2017年開騷時，獲JW買一行座位門票捧場，多謝對方支持。台下有歌迷大讚他靚仔。

吳浩康接受訪問時稱，即使對音樂有抱負，但深明做歌手「花無百日紅」的道理，故婚後以掙錢養家為大前提，採取多線發展策略，幕前演出、教唱歌及做地盤工，不過近期建築業變淡靜，出現開工不足情况，故急急變陣攻飲食業搵出路，他說：「最近跟朋友合資賣魚肉湯及碗仔翅急凍包，在美食展反應踴躍，打算將香港美食推至世界各地，又嘗試做食物到會生意，安排廚師上門煮食，大家可以放心食用，因為不是我煮。」

想置業追個女

吳浩康表示家庭負擔大，爸爸和太太郭思琳都需要較多私人空間，故決定與妻兒另置新居，「其實好多人都是這樣，只不過我行遲一步，現在適應中，壓力都會有。（有否影響生仔計劃？）無，反正都是要搵錢，努力一點，我比較關注太太身體狀况，不過她都想追個女，我就比較單純，只想添個家庭成員」。他承認現時做獨立歌手，要自資出歌不簡單，多得音樂伙伴收友情價。

Aska感謝JW指導

JW與Aska在《聲夢傳奇》是導師與學員關係，JW表示看着Aska長大，見證有很大進步，「Aska現在做歌手發緊光，好戥他開心！」Aska難忘參賽時，因不滿自己綵排表現心情沮喪，多得JW點醒，「她不但開解我，還逐粒字教我點樣演繹，加強我的信心，令我愈唱愈好」。

JW今次跟吳浩康同場演出，自爆有很多朋友都是對方粉絲，故早年拉隊看他的演唱會支持，「沒想到他仍記得這件事，可惜今次未有機會合唱，希望將來可以合作」。JW透露剛與鍾柔美、詹天文灌錄合唱歌，是今屆港姐競選的主題曲，日前與一眾候選佳麗拍攝MV，笑言發現自己成為三個之最，「我站在班港姐當中，是年紀最大、最矮和身形最不瘦，幸好首歌圍繞『proud to be a woman』，令我想到，無論什麼類型女性，最重要有自信」。

記者：鍾一虹