《原來是美男》男主角變身YouTuber參賽《激讚網紅》 張根碩患甲狀腺癌：手術後很害怕

張根碩曾經紅遍亞洲，逃稅風波後人氣下滑，近年轉向網上發展。

【明報專訊】37歲男星張根碩憑《原來是美男》走紅，因逃稅風波人氣下滑，工作量大減，近年主力在日本發展，演出過韓國串流平台Coupang Play劇集《誘餌》，並以演員兼YouTuber身分參與Netflix競賽真人騷《激讚網紅》；他前日透過YouTube頻道公開去年確診甲狀腺癌，已接受手術，稱術後8日最難過，「真的很害怕」。

文：蘇珮欣

張根碩前日更新YouTube頻道，以標題「大家好，我是張根碩，有事向大家表白」。片段中，張根碩坐在車廂，透露大概1年前確診甲狀腺癌，並表示兩星期前完成手術，還不能張開嘴巴；又謂完成手術後的8日最難過，「真的很害怕，身體不能動，也不能做運動，什麼也做不了」。他稱粉絲看到片段一定會被嚇倒，因他一直以來都沒有表現出來，稱為免粉絲擔心，不忍心公開絲病情，幸手術順利完成，正在康復中，並準備前往濟州島旅行。

稱收到很多朋友來電

韓媒昨引述張根碩所屬事務所，指他去年10月確診甲狀腺癌，與醫生商量後，完成了原定工作，今年5月接受手術，身體康復情况良好，會定期接受檢查及注意健康。事務所指張根碩親自公開患癌一事，是為了向有相似經歷並正渡過艱難時期的同路人，給予支持和勇氣。

張根碩昨日下午更新社交媒體Instagram（Ig），稱片段公開後收到許多朋友來電，得悉有粉絲因此嚇哭，不忘安慰大家可以重拾笑容，「這回我贏了！」張根碩還透過Ig回答粉絲提問，稱人生不如意也是有意思的，笑言會給自己獎金作鼓勵，表現積極的一面。

據韓媒報道，張根碩今年3月曾在節目談及結婚對象，當時稱只要是健康女人就可以，跟他以往表明「喜歡有線條的女生」截然不同，相信因當時正與癌魔搏鬥所致。

逃稅風波後人氣下滑

張根碩早年憑《原來是美男》紅遍亞洲，但爆出逃稅風波後人氣下滑。近年投身網紅行列，經營YouTube頻道；本月6日在Netflix上架的競賽真人騷《激讚網紅》，他亦是參加者之一。節目首集逐一介紹參賽網紅，張根碩壓軸登場，成為全場焦點。他在首個投票回合獲不少「倒讚」，但憑着高知名度與人氣過關，最終在第三回合止步。

張根碩去年3月開設YouTube頻道，目前訂戶約15.5萬，Ig粉絲則有65.5萬追隨者，跟年紀相若的紅星如金秀賢和李敏鎬，Ig追隨者以8位數字計算，不能同日而語。張根碩的YouTube頻道現時共有152條影片，最高點擊是他公開豪宅的片段，觀看次數260萬。