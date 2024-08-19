當年捧邱淑貞加重戲分 王晶：惹《鹿鼎記》林青霞呷醋

【明報專訊】導演王晶前日在YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》上載新片「點解邱淑貞係王晶御用女角？」，大談曾多次出任其電影女主角和傳過緋聞的邱淑貞。當中提到林青霞拍《鹿鼎記》時，曾因邱淑貞戲分重呷醋；又爆邱淑貞原是《與龍共舞》女主角。

王晶稱邱淑貞1987年參選港姐時已開始留意她，初次在周刊看到邱淑貞一身小公主打扮，束起馬尾，覺得這個女仔好sweet，外表好容易被人接納，好有潛質發展。當年邱淑貞參選港姐期間爆出疑曾整容事件，決定退賽，王晶為邱平反，說對方曾跌倒受傷，下顎骨碎裂需接受矯形手術，重整下巴，非刻意整容。

指邱曾因拍拖無心拍戲

邱淑貞退賽後加入無綫，王晶開拍邵氏電影《撞邪先生》，向方逸華提出想找邱淑貞演女配角，之後他再找邱參演《最佳損友》，邱淑貞因角色名「屈豆豆」，多了「豆豆」外號。王晶稱邱淑貞因家境一般，工作很搏，希望走紅改變生活，「拍完《最佳損友闖情關》之後，佢冇咁進取，開始唔想接咁多戲。咁我想去了解吓，點解有啲唔同咗呢？原來談戀愛，我話︰『咁得喇，唔使多講，你好好地找尋你嘅幸福。』」

王晶說直至邱淑貞與男友分手想再拍戲，便開拍《整蠱專家》安排她與周星馳拍檔，邱淑貞當時的演技不是十分成熟，卻是少數能接到周星馳戲的女星。邱淑貞後來亦因此獲得演出《五億探長雷洛傳》機會，王晶讚邱演得非常好，決定為她度身訂做一個劇本，寫了《與龍共舞》，惟投資方想用張敏做女主角，他只好換人。

自詡首創三點不露賣點

王晶表示1990年代娛樂圈有林青霞、李嘉欣、張敏、劉嘉玲、王祖賢、關之琳等美女如雲，邱淑貞要跑出不容易，因此把邱淑貞在《鹿鼎記》戲分改一改，令她有更多與周星馳演對手戲機會。演建寧公主的邱淑貞表現生鬼活潑，全部接到周星馳的戲，「有既定利益嗰班美女開始有啲呷醋，『點解佢啲戲好似好突出咁嘅？』連林青霞都呷醋，佢喺出面講︰『哎呀，我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道我在幹什麼！』咁我後面梗係畀番多啲戲林青霞，群戲場面就唔需要佢喺度」。

王晶又談到邱淑貞當時也知道不容易出位，葉玉卿、李麗珍因為拍了幾部三級片，引起一陣熱潮，他問邱淑貞可有膽量向這方面想，對方回答不能接受。王晶亦覺得不要真的全裸，「我話你要做到一個尺度，係大家覺得你好性感而又睇唔晒。呢個我認為係我創造出嚟嘅，三點不露，露而睇唔到。我同佢度身訂做《赤裸羔羊》，搵霍耀良導演以唯美方式拍攝」。他透露當年蕭芳芳本有份演出《赤裸羔羊》，但見到電影海報就辭演，角色改由姚煒演出。

娛樂組