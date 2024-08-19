黎諾懿喜與《四葉草》演員重聚 梁漢文盼Big Four伙草蜢組「七小福」開騷

【明報專訊】黎諾㦤、姚子羚、陳自瑤、洪永城、朱晨麗、梁漢文、蘇永康、林曉峰等前晚到澳門錄影無綫節目《相約澳門「京」豔之旅》。梁漢文、黎諾懿、陳自瑤和姚子羚先後演出過無綫《四葉草》系列劇集，相隔20年同場重聚，黎諾懿稱當年在《當四葉草遇上劍尖時》角色外號「左手劍神」，多得真正「劍神」張家朗在巴黎奧運摘金，令《四葉草》能重播，「20年前大家已有前瞻，知劍擊會帶來熱潮」。

姚子羚想念已故錢國偉

黎諾㦤自爆想拍《四葉草2024》或叫《中年好劍擊》，「劇情已有概念，打算向總經理曾志偉『賣橋』。如果有機會，還想找當年有份拍的黃婉佩投資，因她的公司已上市，可以打本給我拍新劇」。

姚子羚提起《四葉草》，難忘一班人去塞班島拍外景趣事，最不捨是已故監製錢國偉，留下很多珍貴回憶。除《四葉草》，黎諾懿與姚子羚參演的《隨時候命》近日亦於凌晨時段重播，黎諾懿難忘因此劇認識好友鄭伊健。

梁漢文近年主攻內地發展，除忙於中港兩邊走拍劇外，9月中與好兄弟張衛健到馬來西亞雲頂開演唱會，預告會勁歌熱舞。提到草蜢明年入行40年舉行演唱會慶祝，問他與張衛健、許志安、蘇永康的Big Four會否有機會重聚？梁漢文認為夾檔期最困難，相信事在人為，笑說：「我細個聽草蜢的歌長大，最近聽聞蔡一智明年可以取『樂悠咭』。其實若干年前草蜢開紅館騷，Big Four曾當嘉賓，當時7個人上台夾埋變成『七小福』，一起跳唱《忘情森巴舞》好好玩。之後曾想過不如『七小福』一齊開騷，可惜因檔期問題不了了之，如果有機會，好期待7個人再聚在一起表演」。

陳自瑤冇同王浩信慶祝七夕

穿紅色連身露背裙的陳自瑤節目中品嘗米芝蓮美食，透露最愛食豆腐、豆腐花、飲豆漿，又喜歡地道家鄉菜和濃味食物，特別是有湯的麵食，是否覺得太dry要濕潤？她否認：「我當然不dry啦，不過皮膚需要保濕。」陳自瑤忙拍新劇《刑偵12》，日前七夕節在工作中度過，未能與丈夫王浩信慶祝，反而跟拍檔林保怡一起。

記者：林蘊兒