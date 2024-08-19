蕭正楠心痛畏高黃翠如攀高台爆喊 高海寧未收到《新聞女王2》劇本

【明報專訊】高海寧、劉穎鏇、蕭正楠前晚到澳門錄影無綫節目《相約澳門「京」豔之旅》，身穿紅色貼身長裙的高海寧自嘲揀錯衫，因晚宴上大飽口福吃了不少名菜，擔心肚腩現形。對烹飪有研究的蕭正楠開心試菜，笑太太黃翠如投訴任節目司儀太忙無福消受。

提到黃翠如早前赴巴黎拍奧運節目，在當地無啖好食，覺得丈夫煮中菜手勢比當地人更好，蕭正楠稱太太回港後，即煮對方至愛的粉絲。他稍後為新劇《巨塔之后》到布拉格拍外景，表示準備煮定7日粉絲留給老婆，讓她每日都有得食。

有網民批評黃翠如主持奧運節目表現差，被封「最廢特派員」，蕭正楠力撐愛妻，稱沒看到觀眾評價，解釋太太是以旅客身分介紹當地好去處和奧運軟知識，至於運動員的專業訪問留給方力申較好。對於黃翠如曾因畏高害怕攀上高台做直播爆喊，蕭正楠直認知道後感心痛，「如果叫我爬都會驚，佩服她最後堅持，最終完成節目，我在場必會代她頂。記得有次拍節目在瑞士玩滑翔傘，拍完即想嘔，更被拍檔姚子羚取笑我」。

高海寧同樣畏高，但自從玩過一次滑翔傘，比老鷹飛得更高後，成功克服。問到《新聞女王2》何時開工？高海寧透露還未有劇本，預計今年年尾或明年初，正待公司安排，拍《新聞女王2》前會拍另一部劇，笑稱未開工前可先賺外快。劉穎鏇自言不揀飲擇食，平日食得簡單清淡少鹽少糖，有幸品嘗廚神級美味菜式，自覺好幸福。

記者：林蘊兒