每日更新抗癌歷程 前港姐吳忻熹預告剃頭

【明報專訊】49歲前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）日前向傳媒透露乳癌復發，癌細胞有5至6cm，已達第三期並擴散至淋巴腺。開始接受治療的吳忻熹昨日在社交平台發文表示，趁有精神拍片，會由本月6日第一次化療及免疫治療開始，分享每天身體不同變化、感受和食療，稱網友每一句支持的留言均是給予她正能量的推動力。

首次化療後失聲

吳忻熹在片中聲線沙啞，說話時不夠氣，不時咳嗽，「上星期做完第一次化療同免疫治療，失咗聲，講嘢都冇乜氣。因為已包唔住，所以公布消息。嚟緊可能會剃頭，冇晒啲頭髮，之後我會每日在社交平台分享我這個漫長的抗癌歷程。上星期做完第一次治療好辛苦，前所未有感到成個身體好似唔係自己，周身骨痛。我冇話冇胃口同嘔，因為我食好多補充劑，但感受到成個身體好似冧低咁」。

逼自己做事 證存在價值

吳忻熹表示近日才把患病消息告之朋友，才發現原來身邊總有一兩個朋友經歷過癌症，彼此分享資訊，「我上個禮拜做完第一次療程後，覺得點捱落去呢？仲有咁漫長嘅路」。她便想是否要同大家分享這些資料，因為有好多人經歷同樣的事，「不如我每日逼自己去做一些事，令自己有存在價值，大家又透過社交平台知道我發生咩事。我得到他們的支持，對我嚟講係這段漫長路上一個好好的推動力，感覺冇咁死。希望我的資訊可以幫到大家，令自己有個生存價值，生命影響生命，一個正面點的方法去面對」。

娛樂組