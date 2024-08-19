【娛樂場】《同居少女諸事卜》 雲浩影吳家忻蘇皓兒求愛日記

【明報專訊】雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）與蘇皓兒（Chloe）主演Viu網劇《同居少女諸事卜》近日在黃Viu上架，每集約12分鐘。劇集以時下流行的占卜為題材，講述3名生於1997年至2009年間的「Z世代」女生Sammy（雲浩影飾）、Iris（吳家忻飾）和Tracy（蘇皓兒飾）在同一屋簷下的生活點滴。

Cloud陷三角戀

處女座的Sammy屬計劃型女孩，遇上不修邊幅理想主義的白羊座Tracy，外向兼有自由靈魂的射手座迷信大師Iris夾在二人中間。性格不同的3人一邊尋找愛情真諦，一邊探索自我和人生的多樣性，尋找身為女生的真正需求。

首次拍劇的Cloud周旋在「初戀情人」Peter（郭嘉駿飾）與「穩交男友」Jack（何啓華飾）之間，被喻為全劇的「艷遇擔當」。

阿Dee勁有感染力

拍劇初哥Cloud承認十分緊張，「第一次要記咁多對白，又第一次拍感情戲，真係好擔心NG，多得演出經驗十足的阿Dee（何啓華）帶住，才令拍攝順利」。她難忘跟阿Dee拍分手戲，讚對方演戲很有感染力，好犀利。

Cloud拍攝跟193（郭嘉駿）的回憶片段中，有清純校服look，193則有機師look。阿Dee劇中被封賤男，不想同居又不想結婚，令Cloud傷心。Cloud要應付不少爆喊場面，大考演技，直認很大挑戰，拍喊戲時，工作人員為令她好好醞釀情緒，大家在現場都保持安靜，當Cloud培養好情緒，埋位時話喊就喊，拍攝順利。Cloud表示在MV拍喊戲拍得多，拍劇是第一次，為投入情緒回想一些傷心往事，喊完還要想如何收拾心情。

吳家忻繼《#她和她的戀愛小動作》後，再度參演Viu網劇，笑言在《同居少女諸事卜》最大收穫是友誼，「今次同Cloud、Chloe經常共處一室，不用埋位時3個女仔談天說地，上至愛情問題，下至飲飲食食，增進不少友誼」。

Chloe「男女通殺」

Chloe飾演「男仔頭」性格的Tracy，一反女神形象，糾纏於陸駿光與鄧月平的曖昧三角關係。她表示難忘跟陸駿光演對手戲，「陸駿光飾演一個非常油膩大叔，他時時刻刻都會對住我單眼，講肉麻說話，搞到我不斷忍笑」。Chloe與鄧月平劇中有曖昧感情線，鄧月平自言獻出了「第一次」，「過去我多數飾演女性化的角色，今次首次挑戰man爆性格，還要氣場十足，絕對是嶄新嘗試，希望大家會鍾意」。