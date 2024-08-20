江美儀北上掘金 等無綫召喚開工 黎燕珊幫手湊孫倒瀉籮蟹

【明報專訊】江美儀、黎燕珊及徐小明前晚到九龍灣出席第3屆中國表演藝術獎頒獎禮。江美儀表示獲獎固然開心，但做演員也想有新突破，現正等待10月參演的電影上映，希望為觀眾帶來新鮮感。雖然在無錢遲遲未有劇拍，不過她透露北上有工作安排，什麼都嘗試，挑戰自己，「要離開我的comfort zone，真的無辦法，要出去闖，我跟無綫仍有合約，正等待公司召喚開工」。

江美儀早前帶領港姐佳麗到新加坡拍攝外景，認為同行的①陳紫佟、⑩吳芷靖和⑬程姜月有贏面，因傳授了很多秘技給她們。對於大騷泳衣照，她說：「背肌是特登練的，整整一個月戒澱粉質只吃雞肉，才達到這效果，目的是想話畀大家聽，不是後生才可以做呢樣嘢，如keep到，好似我咁嘅年紀都好好睇。」問為何只選擇露背不盡騷身材？她笑言：「嗰啲就要收錢了！50幾歲人，有人畀錢我露的話，梗係露啦！難得咁賞面，我一定全力以赴，做足準備去露。」

黎燕珊憑舞台劇《雷雨》獲頒女主角獎。日前突宣布大女劉詠詩誕下女兒，榮升外婆，她表示女兒已註冊結婚，計劃收身後明年才補辦婚禮，「孫女8月9日出世，差不多有7磅重，算是巨B」。她稱當外婆心情是倒瀉籮蟹，因相隔30年再湊B，「女兒在我家坐月，雖然我都好忙，但怎忍心不幫她這個新手媽媽，搞到我足足瘦了5磅」。

徐小明開心憑粵劇獲最佳導演

徐小明憑自編自導粵劇《亂世未了情》獲頒最佳導演，於歌影視均曾獲獎的他，首度憑粵劇得獎，「這個獎為我的演藝生涯填補了一個空白，算是大滿貫。有機會都會載譽重演，不過正忙於到內地舉辦武俠電影和國情教育混合的講座，也希望遲些有時間多做粵劇方面工作」。

記者：林祖傑