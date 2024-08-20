《彈珠人生2》李敏鎬睇片學做爸爸 拍劇思考未來 考慮組織家庭

【明報專訊】《藍海傳說》李敏鎬、《農情家園》尹汝貞、《檢法男女》金敏荷及《紐約愛情生活》美籍韓裔Jin Ha合演影視串流平台Apple TV+劇集《彈珠人生》（Pachinko），改編自美籍韓裔作家李珉貞的同名小說，透過韓裔女子順慈的視覺，重現一個韓國家庭由1915至1989年間的悲歡離合。劇集前年首播大獲好評，獲頒第32屆葛咸電影獎最突破性長劇獎，美國電影學會更選為年度十大電視節目。《彈珠人生》第2季將於本周五（23日）上架，男女主角及編劇Soo Hugh日前接受本報視像訪問，首次扮演父親角色的李敏鎬坦言做足準備工夫，又幻想自己將來成為爸爸的樣子。

記者：蘇珮欣

李敏鎬入行至今，演過不少愛情劇如《繼承者們》及《花樣男子》等，新劇跳出舒適圈，《彈珠人生2》扮演勾結罪犯的商人高漢水，愛上金敏荷飾演金順慈，女方更為他誕下兒子挪亞。李敏鎬首次飾演父親角色，為此做足功課，「我沒有做爸爸的經驗，於是看了許多關於家庭及父子的紀錄片」。他認為父母的愛與責任感，是人世間最純真的感情，令他開始思考在不久的將來，如何組織家庭。

金敏荷特別照顧「兒子」

對於角色亦正亦邪，李敏鎬坦承跟自己相似，「收到劇本的時候，覺得自己與漢水有共通點，雖然程度有別，但我們都是年紀輕輕已開始工作，為了生存而奮力向前」。李敏鎬表示從不在意漢水是善良還是邪惡，嘗試合理化他的行為，「他是個掙扎求存的人，只想提高效率而作出不同決定」，他直言角色對本人有影響，「自己應該更努力工作，角色給我力量，讓我更加成熟」，不忘劇透漢水就像一架不會停駛的火車，表面上悉心照顧順慈及挪亞，其實是為滿足自己欲望，只想控制母子倆，把他們留在身邊。

另一方面，金敏荷也是首次扮演母親角色，專程向家人取經，「飾演順慈對我來說並不容易，她是個勇敢的女人，今季最大挑戰是扮演媽媽，完全無法想像自己怎樣當母親，幸好家人幫助不少」。金敏荷自爆在片場特別照顧兩名「兒子」挪亞與摩西，大讚他們可愛，「兒子」也稱呼她做媽媽，有助她投入角色。

李敏鎬雙手插袋有型

金敏荷與李敏鎬經常聊天及討論角色，變得比上季更熟絡，合作起來也更舒服和愉快，她又透露今季最難忘場面是在第4集，李敏鎬教她駕車一幕。談到順慈與兩個男人：高漢水和丈夫白以撒（魯尚炫飾）的感情，金敏荷表明，如果她是順慈，實在難以抉擇，「我應該會選漢水，不是因為他有錢，而是初戀情人，感情較為強烈」。

談到李敏鎬劇中經常出現雙手插褲袋的場面，編劇Soo Hugh大讚記者看得仔細，她解釋劇集開拍前，曾與李敏鎬及工作人員討論造型及演繹方式，Jin Ha聞言大讚漢水插袋動作有型又自信，笑言也想跟他一樣。劇中飾演順慈孫兒所羅門的Jin Ha有不少日語對白，謙稱全靠日文老師，對方精通日韓語亦曾當演員，了解對白語調，Jin Ha表示《彈珠人生》如果開拍第3季，他會去日本旅居，趁機學好日語。