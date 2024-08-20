《異形：羅穆盧斯》中美開畫同登頂

【明報專訊】《禁室殺戮》費德亞發拉斯（Fede Alvarez）自編自導，《美帝崩裂》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）主演驚慄片《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），上周五（16日）在美國和內地同步開畫，首周末票房雙雙報捷，美國首周末收4510萬美元（約3.5億港元），不單超出電影公司預期，更擊敗同屬迪士尼發行的《死侍與狼人》成為開畫冠軍；內地票房亦超乎理想，首3日錄得接近2億人民幣進帳，僅次於《哥斯拉×金剛：新帝國》，暫時成為今年第二最高開畫的荷李活片。至於香港、韓國、泰國、新加坡及馬來西亞等亞洲國家及地區，此片也登上冠軍。

《異形：羅穆盧斯》首周末全球票房突破1億美元（約7.8億港元）大關，成績相當亮麗。另一方面，《死侍與狼人》上映超過3星期，全球累收11.4億美元（約89億港元），繼續穩佔R級片（17歲以下須由成年人陪同入場）冠軍之餘，亦是歷來首部票房達11億美元以上的同類電影。今年內有望超越這項紀錄的R級片，恐怕只有金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady Gaga合演《Joker小丑》續集《小丑：雙瘋》（Joker: Folie ÀDeux）了，此片將於10月3日在港公映。