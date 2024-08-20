【開箱】《抓娃娃》輸在起跑線的富豪育兒哲學

沈騰（左）和馬麗（右）裝窮扮慘，只為望子成龍，《抓娃娃》對於迷信贏在起跑線的家長來說，不啻是當頭棒喝。

【明報專訊】繼《夏洛特煩惱》和《西虹市首富》後，內地導演閆非與彭大魔第三度合拍喜劇《抓娃娃》，幕前沿用固定班底：沈騰和馬麗擔綱演出，並以前作的架空城市「西虹市」為故事背景，講述內地富商刻意「窮養」兒子，作為訓練其刻苦耐勞和品格清高的獨特手段，對於迷信贏在起跑線的家長來說，不啻是當頭棒喝。雖然《可可西里》內地導演陸川狠批《抓娃娃》是「低質搞笑片，文化的悲哀」，然而市場決定成敗，7月16日開畫至今，累計票房突破31億人民幣，成為今年暑假檔期冠軍。

全天候監視兒子

《抓娃娃》故事講述西虹市富商馬成鋼（沈騰飾）與妻春蘭（馬麗飾）刻意培育么兒馬繼業（肖帛辰／史彭元飾）成為公司接班人，為免重蹈長子馬大俊（張子棟飾）嬌生慣養且庸碌無能的覆轍，決定以自身的貧苦成長經歷為基礎，制定長遠的「董事長培訓計劃」，令繼業由懂事開始，過着節衣縮食、遠離物欲的生活，成長目標只有一個，就是考入清華或北京大學，藉以報答父母養育之恩。

馬成鋼為了「窮養」兒子，不惜投入大量人力物力財力，首先把祖屋改頭換面，表面上是破爛老家，其實暗藏機關，除了四周佈滿閉路電視，監察繼業一舉一動，同時派遺各界精英組成秘密團隊，分別假扮鄰居、街坊、小販甚至路人，貼身保護他的安全，教育專家李老師（薩日娜飾）更化身繼業祖母，隨時作出學業和品德指導，加上地牢設置大型指揮中心，每日開會制定策略，反覆檢討行動成效，確保計劃持續可行。

設定類似《真人Show》

小時候的繼業對於輸在起跑線的低下階層生活，一直毫無怨言，隨着年紀漸長，隱約覺得不妥，開始質疑周遭人事，為何總是圍着自己團團轉？直至某日因病早退，回家途中驚見平日不良於行的祖母，竟然身手敏捷地跟街坊打籃球，計劃正式敗露，父母如何收科？

繼業在《抓娃娃》的經歷，不禁令人聯想起占基利（Jim Carrey）於1998年演出《真人Show》的劇情，他飾演Truman從小在電視台搭建的海邊小鎮，過着悠然自得生活，從不知道自己是真人騷主角，每日透過逾千鏡頭，讓全球觀眾收看他最「真實」一面，感覺相當諷刺。同樣地，繼業在「直升機」父母的嚴密監視下，被過度保護下成長，對於一個年輕人來說，究竟是禍是福？值得觀眾反思。

沈騰馬麗最吸金

《抓娃娃》笑料源自馬成鋼夫婦以無限資源搭建的虛擬世界，過程看似瘋狂離地，背後心思卻很實在，為人父母的觀眾不難感同身受，看罷發出會心微笑。繼《夏洛特煩惱》後再次飾演夫婦的沈騰和馬麗，可謂居功至偉，演技浮誇又搞笑，正好跟扮演青年版繼業的史彭元一臉木訥迷茫形成強烈而有趣的對比。事實上，史彭元今年初曾跟「阿媽」馬麗合演張藝謀執導《第二十條》，前者扮演校園霸凌者，表現令人討厭，可見他的演技多變。

多得《抓娃娃》票房大賣，帶挈沈騰超越吳京成為內地票房最高男星，憑藉閆非與彭大魔三部賣座電影，加上《你好，李煥英》、《飛馳人生》系列等累計票房高達350億人民幣，吸金力實在驚人。巧合的是，馬麗主演《獨行月球》等同樣叫座，兩年前已是內地首位「百億女星」，今年再憑《熱辣滾燙》、《第二十條》及《抓娃娃》票房突破200億大關，躋身內地最賣座女星。

上映日期：8月15日