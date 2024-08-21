高海寧上戲劇班激起心中團火 孔德賢想學湯告魯斯有型有演技

【明報專訊】高海寧（高Ling）、孔德賢、柯煒林及吳海昕昨日穿上不同時裝設計師的服裝，出席香港故宮文化博物館舉行的香港國際時尚匯演記者會。穿露腰高爾夫球裝的高Ling覺得身上服裝可突顯纖腰和香肩優點，「我想學高爾夫球，因早前到北京出席活動，獲國家隊教練讚我有打高爾夫球的天分，我平時做瑜伽和打泰拳，甚少接觸戶外運動，被教練一讚，令我想學高爾夫球」。她稱之前在北京上了個戲劇班，打開了學習的心，趁有團火想多上課，令演技更進。

孔德賢表示也有團學習的火，計劃考電單車和貨車牌照，「我已擁有不同類型駕駛執照，之後還想考船牌和潛水牌，做藝人要裝備自己，將來拍戲可能用得着，之前睇奧運閉幕，湯告魯斯從天而降，然後揸電單車運送奧運旗幟好型，希望將來能像他一樣，可以做到一個有型又有演技的動作演員」。

柯煒林曬「飛毛腿」

柯煒林著皮短褲露「飛毛腿」，稱事前也想過是否要修飾腳毛，但覺得raw較好，像在家中穿波褲一樣，不過之前拍戲都試過剃腳毛演出。吳海昕表示最滿意自己腿部線條，加上夏天愛穿短裙，所以很注重腿部護理，確保雙腿光滑完美。問他們可曾試過「時裝車禍」？柯煒林說︰「印象中未試過，就算發生都要保持氣勢，輸人不輸陣。工作時我接受不同衣著打扮，拍戲有需要的話，全裸上陣也沒問題。」

記者︰柯美