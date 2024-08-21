當年嫁入豪門 母拒收禮金 羅霖爆兒子身分遭質疑做親子鑑定

【明報專訊】羅霖接受陳淑蘭與陳淽菁主持的港台節目《她．他．它》訪問，以自身經歷啟發女性自強。羅霖提到當年任職空姐，張學潤（Nel Nel）提名她參加亞姐改變人生。羅霖跟劉坤銘結婚育有三子，2013年離婚，回憶過去的婚姻隱痛，自爆曾遭親人質疑兒子的親生身分，曾讓孩子與前夫做親子鑑定，「我不喜歡跟人嘈，倒不如用證據去證明，去驗DNA一清二楚，不用大家勞氣傷感情。結婚不是你一個人的事，是兩個家庭的結合。我可以承受到（閒話），去做這件事，因為不想他人侮辱我父母，這一點我接受不了」。她首次公開事件，稱當時不想影響兒子的童年，沒有告訴他們。

跟兒子曾有隔閡

羅霖透露當初嫁入豪門，母親主動提出不要任何禮金，為的是表現一家人的骨氣，不想被人「指指點點」批評貪圖錢財。跟劉坤銘最終離婚收場，羅霖強調不是衝動決定，因為育有3子，掙扎了6年，忍到過了自己底線，最難忍是第三者和家暴。她稱有段時間因情緒問題要服藥，離婚初期，大仔與二仔跟前夫生活，她帶小兒子回娘家，不同住的兒子曾一度受到影響，例如有人稱她被鬼上身等言論，母子因而產生隔閡，「半年後，大仔一人拿着行李來找我，我笑問他是否打算只住一段短時間，因為當時仍擔心自己照顧不了他」。這段經歷讓羅霖深刻理解女性必須愛自己，無論是單身或已婚的女性，一定要經濟獨立，說話可以大聲一點，安全感是來自自己，而不是另一半。

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