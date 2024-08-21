深田恭子失戀暴瘦 復出演《工作細胞》 富商舊愛搭上西內瑪利亞 拍拖兩月昨認分手

【明報專訊】日劇《魯邦的女兒》41歲女星深田恭子去年底與富商男友杉本宏之分手，被指趁男友出國公幹期間，暗撻《18/40～兩人的夢想與戀愛》導演福田亮介，有傳她受分手及「偷食」傳聞困擾，精神大受打擊，導致體型消瘦，演藝事業陷入停擺狀態。自去年9月至今，恭子相隔11個月終於更新社交媒體Instagram（Ig），宣布參演新片《工作細胞》，打破引退傳聞。另一方面，恭子舊愛杉本宏之亦與拍拖只有兩個月的新歡西內瑪利亞宣布各行各路。

文：蘇珮欣

日媒報道，深田恭子去年拍罷TBS電視台劇集《18／40》後，再沒接拍任何作品，官方網站亦未有公布工作日程或活動時間表。恭子每年都會透過Ig宣傳肖像年曆，去年卻隻字不提，情况相當罕見。有傳她消失幕前，跟杉本宏之5年情玩完及「偷食」導演傳聞有關。事實上，恭子2021年罹患適應障礙症，一度停工休息，身材亦由豐滿變得骨瘦如柴。前年復出參演影視串流平台Prime Video日劇《A2Z》，去年底傳分手即再度停工。

新片扮演肝細胞

昨日恭子終於更新社交媒體，宣傳她演出新片《工作細胞》，首次公開電影造型。從劇照可見恭子日漸消瘦，臉頰變尖，不少粉絲留言表示喜見偶像復工，同時擔心她的身體狀况。

《工作細胞》改編自同名漫畫，將於12月13日上映，故事講述人體各種細胞，經擬人化後的日常工作。新片由《First Love初戀》佐藤健及《半邊藍天》永野芽郁主演，分別扮演「白血球」與「紅血球」，阿部貞夫繼《契爸唔易做》後再與蘆田愛菜合演父女，前者是個有不良飲食習慣的父親，後者則是健康高中生。恭子飾演阿部貞夫的「肝細胞」，她表示拍攝現場氣氛和諧，「在阿部貞夫的肝臟內，愉快地演戲」，又指戲中角色很有魅力，開工之餘趁機了解人體結構，很期待看到新片上映。

男女價值觀不同

除了恭子外，電影公司同日宣布《寄生獸》染谷將太亦會加盟，飾演「輔助性T細胞」、《silent》板垣李光人化身「新生紅血球」、《半澤直樹》片岡愛之助是「肺炎球菌」、樂隊SEKAI NO OWARI（世界末日）主音Fukase扮演神秘的細胞角色。

恭子與舊愛杉本宏之分手後，男方另結新歡，跟《不好意思，我們明天要結婚》30歲女星西內瑪利亞秘密拍拖，日本雜誌《女性Seven》報道二人自6月底開始交往，短短兩個月卻分手收場。西內瑪利亞昨日接受《Oricon》訪問，承認已跟杉本分手，她說：「彼此價值觀不同，為此展開多次討論，仍然無法想像跟他的未來，於是決定分手。雖然拍拖時間很短，還是很感謝他。」