【開箱】《異形：羅穆盧斯》 太空船密室殺人事件

【明報專訊】《禁室殺戮》費德亞發拉斯（Fede Alvarez）執導、《美帝崩裂》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）主演《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），屬同系列電影的第7部作品，相比前傳《異形：聖約》及《普羅米修斯》的艱澀難懂，今集回歸正傳的暗黑驚慄風格，節奏明快氣氛緊張，既可滿足忠實粉絲需求，亦能吸引年輕觀眾入場，難怪票房大賣。

全球票房大賣

《異形：羅穆盧斯》上周四（15日）率先在港開畫，首周末票房收921萬元，成績理想；中美兩國延遲一日上映，內地首3日錄得近2億人民幣進帳，美國亦大收4510萬美元（約3.5億港元）勝預期，加上台灣、韓國、新加坡和馬來西亞等亞洲國家及地區開畫稱冠，帶挈全球票房輕易突破1億美元（約7.8億港元）大關。

《異形》系列面世45年，先後由《帝國驕雄》烈尼史葛（Ridley Scott）、《阿凡達》占士金馬倫（James Cameron）、《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）及《天使愛美麗》尚皮亞桑里（Jean-Pierre Jeunet）等大師級導演操刀，今集烈尼史葛退居監製，換上《鬼玩人》及《禁室殺戮》導演費德亞發拉斯自編自導，大玩他最擅長的「密室殺人」橋段，雖然場景由機關重重的大屋變成無人駕駛的太空站，「獵物」同樣求救無門。

為生存而犯險

《異形：羅穆盧斯》並非前傳故事，而是發生在1979年上映首集《異形》與1986年續集《異形2》之間，觀眾大可視為《異形1.5》看待。新片以2142年為背景，擁有先進科技和天然資源的偉倫湯谷企業，為了開採小行星上的礦物，視工人性命如糞土，一班年輕礦工為了逃離極端惡劣的生存環境，於是擅闖廢棄太空站「復興號」，盜取冷凍倉和能源，藉以移居其他星球，結果在稱為「羅穆盧斯」的機艙遇上宇宙中最恐怖亦最完美的生命體「異形」，令到這場追尋天堂之旅，變成屍橫遍野的地獄戰場。

電影從年輕礦工穎（佳莉施班尼飾）、泰勒（阿齊雷諾飾）和合成人安迪（大衛莊遜飾）的視角出發，穎與父親留下合成人安迪相依為命，原本安分守己，卻遭企業壓榨，剛巧泰勒提出與好友琪、比約和納維羅逃離礦場的計劃，雙方一拍即合，為了生存鋌而走險，正好延續導演前作《禁室殺戮》主題：在生活壓迫下，低下階層如何力爭上游？無論是《禁室殺戮》的情侶竊匪，抑或《異形：羅穆盧斯》的年輕礦工，他們知法犯法，無非為改善生活，呼吸一口自由空氣。

導演致敬前作

去年憑《Priscilla》贏得威尼斯影后的26歲美國女星佳莉施班尼，雖然身材嬌小，氣場卻很強大，戲中泰勒原本負責帶領行動，直至同伴逐一犧牲，穎必須挺身而出，保護安迪和懷孕的琪（伊莎貝拉莫塞飾）全身而退，佳莉把穎的溫柔、強悍、堅毅和勇氣，發揮得淋漓盡致，跟她在《美帝崩裂》扮演記者的精彩演出不相伯仲。

導演費德亞發拉斯自認《異形》粉絲，新片不乏向前作致敬的點子，從鏡頭調度、重用《普羅米修斯》配樂、配角比約頭戴頭巾造型，甚至大衛莊遜說出《異形2》主角薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）對着異形大喊的經典對白：「離她遠一點呀，賤人！」忠實影迷應該收貨。

上映日期：8月15日