結婚兩周年 賓艾費力遭入稟離婚 珍妮花露柏絲未簽婚前協議恐爭產

今年5月珍妮花露柏絲獨自出席紐約時尚界盛事Met Gala，當時已傳婚變，但她絕口不提。

【明報專訊】美國娛樂網站TMZ昨日率先報道，現年55歲的歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）前日入稟洛杉磯高等法院，要求跟《Argo救參任務》52歲丈夫賓艾費力（Ben Affleck）離婚，她刻意選在喬治亞州舉行盛大婚禮的兩周年紀念日，結束這段夫妻關係，可謂耐人尋味。法庭文件透露，二人在今年4月26日已分手，女方表明放棄索取贍養費，同時要求法院拒絕配偶提出相關申請。最令人感意外的是，他倆未有簽訂婚前協議，意味着過去兩年賺取巨額收入，將被視為共同財產，未來或會為此展開漫長而激烈的爭產官司。

隨着《異星戰境》女星珍妮花露柏絲入稟申請離婚，象徵她跟賓艾費力糾纏超過廿年的「Bennifer」時代，終於告一段落。有美媒形容二人就像「千禧版」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）與李察波頓（Richard Burton），兩度離合悲劇收場。據TMZ引述法庭文件指出，珍妮花並非透過律師而是親自提交離婚文件，以示分手決心。

年初婚變有迹可尋

值得一提的是，文件列明二人在4月26日分手，亦即珍妮花以Met Gala聯合主席身分出席紐約舉行活動前不足兩星期，當日賓艾費力並未陪伴在側，發言人以他在洛杉磯趕拍新片《暗算》續集（Accountant 2）為缺席理由，掩飾婚變真相。

事實上，二人離婚有迹可尋，今年3月珍妮花突然宣布取消部分北美巡迴演唱會場次，原因未明，6月更取消整個演出，當時主辦單位解釋：「她需要更多時間陪伴子女、家人和好友。」其後在結婚周年紀念，甚至珍妮花生日，她都是孤獨度過，就連去年斥資6000萬美元（約4.68億港元）購入比華利山愛巢，最近亦已放售，夫妻長期分居，破鏡難圓。

賓艾費力如常開工

賓艾費力「被離婚」後，昨日有狗仔隊偷拍到他在洛杉磯如常開工，穿著一身便服的他，神情輕鬆地離開停車場，然後返回辦公室，左手無名指亦已脫下婚戒，可見有備而來，相信他跟珍妮花早已達成協議，只待對方擇日入稟。

今次是珍妮花第4度離婚，她曾跟藝人Ojani Noa、舞蹈員Cris Judd及歌手Marc Anthony結婚，並與後者育有一對龍鳳胎Max和Emme；賓艾費力亦跟「黑天使」珍妮花嘉納（Jennifer Garner）誕下3名子女，雖然難逃分手，但仍保持朋友關係。他跟珍妮花2002年合演電影《愛情標錯心》鬧出戲假情真，其後高調訂婚，兩年後分手，直至2021年復合，翌年7月在「賭城」拉斯維加斯註冊結婚，同年8月20日在喬治亞州舉行盛大婚禮，結果仍是各走各路。