【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift世界巡迴演唱會「The Eras Tour」上周重返倫敦溫布萊球場,完成餘下5場表演後,前晚終為歐洲站畫上句號。Taylor將會休息約兩個月,10月繼續美加巡唱。在溫布萊球場最後一晚演出,Taylor為現場9.2萬名歌迷帶來連番驚喜,先是跟第一名出場的神秘嘉賓、英國女歌手Florence Welch首次公開合唱新歌《Florida》。

事實上,粉絲原本以為Taylor保留此歌直至10月18日起,一連三日在佛羅里達州開騷才演唱,結果提早曝光;然後輪到美國音樂人Jack Antonoff亮相,他跟Taylor自彈自唱兩曲《Death by a Thousand Cuts》和《Getaway Car》,繼續推高現場氣氛。

在演唱會結束前,現場更首播新歌《I Can Do It With A Broken Heart》MV,收錄大量巡唱綵排和幕後花絮,讓歌迷先睹為快,完騷後才上載至YouTube頻道。