準港姐陳甜甜自聘老師苦練廣東話 倪樂琳用正面態度爭后冠

謝淑怡（左起）、王汛文及倪樂琳分享到菲律賓拍攝外景的感受。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】15名候選港姐早前分5組到香港及海外不同地方拍攝特備節目《2024香港小姐女．遊記》將於下周一（26日）播映，昨日一眾港姐跟同行的江美儀、馮盈盈、何沛珈、彭慧中、邵初及陳懿德出席記者會，分享行程體驗。

何沛珈暈車浪 馮盈盈狂操腹肌

何沛珈跟⑤莊曉婷、⑥李曼思及⑮俞可程到內蒙古，她們坐7小時車程，何沛珈暈車浪，抵達酒店前嘔吐大作，要人攙扶才能下車。她近日在社交平台上載火辣泳衣照，解釋是半個月前拍下，近期努力跑步，對身形感滿意才影相留念。馮盈盈亦在社交平台分享照片騷腹肌，她見師妹們努力喼弗，故不敢怠慢，亦為健康着想多做運動，目標操出結實腹肌曬馬甲線。

⑨陳甜甜和⑩吳芷靖廣東話有進步，前者感謝佳麗、師姐和監製鼓勵，自聘老師苦練廣東話，「出席活動時一緊張就講得差，而且一個人住，在家練習時，講錯也沒人糾正」。她稱暫時未考慮拍拖，不會刻意在港尋找男友，專心選美最重要。吳芷靖亦感激前輩教導，對拍拖順其自然，希望將來找到有上進心的男友。

②倪樂琳、③王汛文及④謝淑怡到菲律賓碧瑤拍攝，王汛文與謝淑怡表示在當地爭戴民族風后冠，扮吵架爭執，倪樂琳則冷眼旁觀說：「你們兩個慢慢爭，要爭我寧願爭戴港姐后冠！」倪樂琳稱大家爭拗是鬧着玩，要爭也用正面及積極態度，並非覺得自己一定贏，大讚其他佳麗很優秀。

王汛文謝淑怡享受過程輸贏其次

王汛文與謝淑怡認為比賽輸贏是其次，最緊要享受過程和認識朋友。談到改進地方，倪樂琳想練習多些自然的笑容，透露會預備類似跳舞的才藝表演；王汛文嫌手臂粗，打算多做運動和練唱歌；謝淑怡則希望克服怕凍。

記者：林蘊兒