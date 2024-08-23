林柏宏祝福許光漢順利服完兵役 Tyson Yoshi收男生性騷擾信息感疑惑

【明報專訊】台灣男星林柏宏、Tyson Yoshi（程浚彥）、蔡思韵和邱彥筒（Marf）昨日到尖沙嘴出席時尚品牌活動，林柏宏與許光漢合演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》成好友，對於許突然低調入伍，他不驚訝，本身都經歷過，有苦有甜，祝福許光漢順利完成兵役。Tyson Yoshi在社交平台上載看牙醫照片後，收到男網民的性騷擾信息，感疑惑和不舒服，自爆遭未婚妻取笑，又稱平日在健身室較吸引男性注目。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

林柏宏相隔8個月再來港工作，心情興奮，抵港後四出觀光，只逗留兩天便要離開。對於許光漢低調入伍當兵，林柏宏稱跟對方是好朋友，關係儼如家人，不過最近沒有聯絡，看新聞才知消息，不感驚訝，「他的決定是好的，我也當過兵，當中有辛苦的時候，現在回想都有開心，留下些美好回憶。我在軍營負責攝影，不過比較習慣做被拍對象，沒有那麼大壓力」。會否暫時接收許光漢的工作，將來請食飯回饋對方？他說：「我先祝福他好好完成兵役。」

官長下禁令不可要求許光漢合照

許光漢目前在台中成功嶺替代役訓練班，將受訓3周，然後自選分發至僑委會等單位服役一年，預計明年8月19日退伍。有網民稱剛好與正在受新兵訓練的許光漢同一營區，本想幫朋友索取合照，被長官下達3禁令「不能要求許光漢簽名」、「不能要求許光漢合照」、「不能請許光漢使出『招牌摸頭殺』」。

Tyson Yoshi日前在社交平台上載看牙醫的照片，事後公開收到男網民的性騷擾信息。他表示沒有因事件害怕人身安全受威脅，「對方只是在網上禮貌地問我，我就禮貌向他say no，我上載睇牙醫的照片，沒想到有人會感到興奮。其實網上一直有男有女的粉絲叫我『老公』，在英國讀大學都被很多男女撩，我都會直接say no，不過內心會因為受男性歡迎而沾沾自喜」。

健身室職員提示更衣時鎖好內褲

Tyson Yoshi透露平時到健身室運動，吸引男性注目機率比女性大，從未試過被人觸碰「抽水」，只有健身室職員曾提示他冲涼、更衣時要鎖好內褲，他笑說：「不明白點解他們這樣說，我未試過遺失底褲，冲涼會帶內褲入冲涼格更換。」他經過此事後，體會到身材豐滿女性被性騷擾的感受，「現在明白女生看到下體相後，感到疑惑、不舒服的感覺」。未婚妻Christy可有勸他以後小心貼相？Tyson Yoshi說：「她只取笑我，知道我一向玩味濃。」Marf稱從未收過性騷擾信息，她的粉絲普遍冷靜又乖，大家已建立一套溝通模式。

蔡思韵預告與台灣男神演夫妻

蔡思韵近年經常到台灣工作，不過未有機會碰到林柏宏，今次終於在港見到真人，讚對方很親切，因為大家有共同朋友，正是男友劉俊謙，「阿謙（劉俊謙）跟林柏宏合作拍戲成好友，常相約在台灣食飯，他託我帶口訊跟柏宏say hi，並相約找個機會一齊食飯」。她透露將參演一部台灣電影，跟一名令人期待的台灣男神合演夫妻，笑說：「希望大家不要妒忌，不要寄刀片給我，我們只是工作。」

劉俊謙知道她跟台灣男神合作，有否下令禁止拍親熱戲？蔡思韵說：「沒有，其實他都幾大方。」劉俊謙跟其他女神拍戲，會否引起她的危機感？她稱：「我沒所謂，大家互相尊重和信任。最近他跟男演員合作比較多，我鼓勵他拍得放一點，最緊要演得開心。」

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