率群星賀網紅集團香港分公司開幕 曾志偉自稱「見證人」非老闆

【明報專訊】內地網紅「瘋狂小楊哥」與雙胞胎哥哥大楊哥因搞笑風格成直播頂流，之後創辦「三隻羊」集團，近日在香港開分公司，前晚舉行開幕儀式。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉率馬國明、蕭正楠、胡鴻鈞、蔡思貝、高海寧、朱晨麗與姚子羚等出席，同場嘉賓還有譚詠麟、鍾鎮濤、陳浩民、王晶與吳卓羲等。被指是集團香港分公司老闆的曾志偉在開幕禮除上台致辭，又主持醒獅點睛，不過大會沒有公布曾志偉是老闆之一，公司官網資料，他跟上台剪綵的鍾鎮濤和陳浩民是嘉賓。

曾志偉是否網紅集團公司老闆惹網民熱議，無綫企業傳訊部助理總經理黃德慧昨日回應《明報》，稱前晚無綫藝員科接了一個商業活動。問到曾志偉是否該香港分公司老闆？她表示關於個別公司的狀况，不個別評論。

帶貨3小時 營業額逾億

網上有前晚活動短片，其中一條片曾志偉跟似是該公司高層對話，對方恭喜曾志偉公司開幕，曾志偉重覆說：「不是我公司，是你們公司。」他上台致辭時自稱「見證人」，表示兩個月前出席廈門分公司開幕，當時他對老闆小楊說香港也要有分公司，對方回應馬上看一下，同時叫曾志偉幫忙準備。曾志偉說：「兄弟叫到一定做，現在準備好了，是否滿意？」台下一片歡呼聲。曾志偉前日參與直播帶貨，高峰期有110萬人收看，直播3小時營業額逾一億元。

娛樂組