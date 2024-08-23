《淚之女王》《背著善宰跑》推動韓流文化有功 金秀賢金惠允獲政府表揚

金秀賢憑《淚之女王》事業再闖高峰，同時獲韓國政府表揚推動韓流有功。

【明報專訊】第6屆Newsis韓流博覽會昨在首爾驛三洞舉行，同日舉辦頒獎禮，表揚對推廣韓流作出貢獻的人物與企業。「男神」金秀賢憑高收視劇集《淚之女王》獲頒最高級別的文化體育觀光部長官獎，他領獎後表示榮幸；金惠允亦憑話題劇《背著善宰跑》奪得文化體育觀光委員長獎，其他得獎韓星包括卞耀漢、高旻示、蔡鍾協及虛擬男團PLAVE等。

文：蘇珮欣

《淚之女王》4月開播，結局創下24.8%收視佳績，超越《愛的迫降》（21.6%）成為韓國有線頻道tvN最高收視劇集。《淚》劇透過影視串流平台Netflix全球上架，連續15星期穩佔全球非英語節目榜十大位置，成績優異，金秀賢獲頒最高級別的文化體育觀光部長官獎，可謂實至名歸。

金秀賢新劇明年播

大會宣布金秀賢得獎一刻，全場觀眾報以熱烈歡呼。他致謝時稱，今年遇到很好的作品，不僅贏得觀眾歡心，還能獲頒如此珍貴的獎項，感到非常榮幸，又說：「感謝《淚之女王》觀眾、導演、編劇、前輩及後輩演員，我會盡最大努力，讓大家看到更好的演出。」《淚》劇播畢，金秀賢接拍新劇《Knock Off》已低調開鏡，講述平凡男子金成俊（金秀賢飾）在亞洲金融風暴後失業，轉投山寨產品的故事，拍檔包括《九尾狐傳》趙寶兒、《梨泰院Class》權娜拉、《她的日與夜》李姃垠、《無路可走：輪盤賭》劉在明、《少年法庭》金武烈等，陣容強勁，令人期待。新劇暫定連拍兩季，合共18集，明年在影視串流平台播出。

「金邊」合璧收視無敵

憑《背著善宰跑》人氣急升的金惠允，昨日與《逆貧大叔》卞耀漢同獲文化體育觀光委員長獎，金惠允感謝大會給她意義深遠的獎項，能夠演出《背》劇感到榮幸，「我覺得自己是代表劇組收下這份榮耀，特別感謝台前幕後及粉絲」；卞耀漢領獎不忘推廣旅遊業，呼籲粉絲到訪韓國。

男星蔡鍾協與女團宇宙少女成員苞娜分別憑《無人島的Diva》及《金字塔遊戲》獲頒首爾觀光財團代表理事獎，前者今年初主演日劇《Eye Love You》，促進日韓文化交流；高旻示則憑《Sweet Home》奪首爾巿長獎。歌手方面，女團TripleS獲頒韓國文化信息振興院獎，虛擬男團PLAVE與女團H1-KEY同獲首爾巿議會議長獎。

提起金惠允，韓媒指她跟《背著善宰跑》拍檔邊佑錫早前亮相YouTube節目《Salon Drip 2》，截至昨日點擊逾1400萬次，超越《淚之女王》金秀賢與金智媛擔任嘉賓的成績（1100萬次），成為該節目開播一年來，最高點擊作品，足證兩劇影響力強勁。