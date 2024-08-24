MIRROR×COLLAR成員10月開騷 陳泳伽提議柳應廷跳藝術舞騷肌

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）與COLLAR 成員邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）將於10月5日及6日於會展舉行《MATCHICAL LIVE 2024》演唱會，昨日6人出席記者，分享合作感受。Jer自稱「舞王」盡力跳。Stanley要看表演環節才決定會否除衫騷肌。Winka提議Jer穿貼身舞衣跳藝術舞，騷健碩身形。

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Jer透露有很多想法，到時MIRROR與COLLAR的成員會有小組合作，他笑說：「現在我是『舞王』，到時會盡力跳，也幻想過跟隊友有一part性感舞步，但我不是因這原因操弗，只是為健康做運動。」Jeremy最近經常獲安排與MIRROR不同成員合作，自稱是百搭牌。Stanley稱對得多隊友，今次終於有些清新組合，鍾意跳COLLAR歌曲《idc》，但要看有什麼表演環節才決定會否除衫騷肌，他說：「我都有個女團夢，最想同芯駖跳舞，因入行前我們是戰友，有很多工作一齊參與，現在各自在不同崗位成長，再合作都幾好。」

Stanley笑姜濤呂爵安陰濕

Stanley最近忙拍劇，日前生日跟女友李炘頤（Alina）到深水埗食車仔麵慶祝，其他生日飯還未食，MIRROR一班兄弟排到9月。問到姜濤除送「黑圖」還送什麼禮物？他笑說：「我們不是講呢啲，大家相識多年，沒所謂，因他送了禮物給我，我又有壓力送什麼給他，所以不好了。（可滿意黑圖？）估不到他幫我遮了腳毛。」他無奈說以後難避免被影黑圖，「嗰兩個人（姜濤及呂爵安 ）陰濕到咁樣，我唔夠陰濕」。

指陳瑞輝有講有笑專注工作

日前MIRROR集合為新團歌排舞，成員有跟Stanley慶祝生日。問早前受負面新聞影響的陳瑞輝（Frankie）心情如何？他說：「見他有講有笑，都是專注工作。」他表示有留意193（郭嘉駿）倒車撞跌婆婆一事，認為對方正煩惱處理這件事，故無謂聯絡打擾，給予對方空間。

Marf、芯駖及Winka分別對Jer有不同期待，Marf表示想跟Jer切磋歌藝；芯駖指Jer的歌曲很有藝術感，期望對方跳藝術舞；Winka認為Jer可以穿貼身舞衣跳藝術舞，展示健碩身材，她亦想跟Jer一起跳舞。

蘇雅琳轉食素：已慢慢適應

另外，COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）昨日一身T恤短褲打扮出席活動，吸引大批粉絲到場支持，席間她跟粉絲玩跳舞遊戲及大合照。Ivy So表示最近經常參與戶外活動，早前發現曬傷頭皮和膊頭，但同時吸收維他命D，令身體更健康。她透露最近開始食素，「轉食素後，只揀某些日子食肉，已慢慢適應這飲食習慣。不過最近工作時間長，早上排舞，晚間錄音，曾擔心不夠體力，會飲蛋白冲劑補充蛋白質」。她預計10月推出COLLAR專輯，希望帶給大家驚喜，但未知會否出外拍MV，「用公費出外拍MV很開心，但工作時間會很長，可能拍足7日無覺好瞓」。

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