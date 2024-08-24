【娛樂埸】《我們家的料理》 睇劇學煮美食

【明報專訊】由顧定軒、馮皓揚、倪嘉雯及胡敏芝主演10集全新模式微劇集加輕綜藝節目《我們家的料理》，本月12日在TVB Plus（82台）開播，原定周一至周五晚上8時30分播映，在播出5集後，電視台作出變動，由今晚起，改為逢周六及周日晚播出。

《我們家的料理》講述熱愛唱歌的亮亮（馮皓揚飾），因為與女友Jessica（倪嘉雯飾）分手後若有所失，為了證明自己的經濟能力，遂把家中空出的房間出租。租客阿治（顧定軒飾）熱愛烹飪，炮製層出不窮的料理背後，隱藏了真實身分……兩個大男孩一拍即合，「醫肚」的同時，互補彼此的空虛，成為生活上配合的好伙伴。

兩男關係微妙

每集都會藉劇情介紹美食，觀眾可以邊睇邊學，並在每集片尾提供詳盡食譜介紹。上周故事講到亮亮專誠跟少年廚神阿治學整黑朱古力千層蛋糕，準備跟女友Jessica箍煲，可惜最終難逃分手厄運。今晚一集介紹菜式包括煙三文魚羽衣甘藍couscous沙律及壽喜燒汁煎牛扒，講述無聊在家的亮亮，半夜肚餓難耐，走到阿治房間求救。阿治以一味煙三文魚羽衣甘藍couscous沙律，為對方治好了「深夜總是餓症候群」。阿治同時決定重出江湖，因此邀請亮亮為新菜試味。之後在一次錯摸中，阿治以為亮亮失戀想輕生，不斷以美食及好言相勸。當知道是一場誤會後，阿治為亮亮炮製了一款壽喜燒汁煎牛扒，但阿治的真摯感人留言，令兩人關係變得有點微妙。

馮皓揚無拍拖經驗

馮皓揚憑電影《媽媽的神奇小子》贏得金像獎最佳男配角，談到A0拍愛情戲的難處時，他帶點靦腆說︰「本身就未拍過拖，唔係好知道情侶所謂嘅拍拖感係點樣，Carmen（倪嘉雯）都好nice，所以拍嘅時候都無咩距離感，感覺幾舒服。」

飾演廚神的顧定軒表示本身略懂煮食，他笑說︰「因為之前在餐廳做過嘢，又在廚藝學院上過堂，不過都好耐無下廚，直至拍這套劇演阿治角色，同煮食又近番。」

顧定軒靠童顏搭夠

顧定軒讚劇中擔任廚藝顧問的「廚界吳卓羲」湛錦鈿，因他設計劇中的菜式，精美得來簡單易煮。他表示拍攝前唯一擔心是同馮皓揚年紀差了10年，幸好自己還有點童顏。

劇中亮亮跟Jessica一起經營一個Instagram帳號blingblingslasher，藉此不時放閃，有網民發現原來是真實公開帳戶。劇集主題曲《Will You Be My Lover》由姚焯菲（Chantel）主唱，鄭詩君（C君）作曲、填詞。

《我們家的料理》

TVB Plus（82台）

逢周六晚10時50分及周日晚11時播映