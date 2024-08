Sam Smith昨日公開《Stay With Me》10周年合唱版,請來宇多田光(圓圖)獻聲。

next

【明報專訊】近年以非二元性別自居的英國歌手Sam Smith,自2014年發行首張專輯《In The Lonely Hour》即大受歡迎,收錄單曲《Stay With Me》登上Billboard流行榜亞軍之餘,更橫掃格林美年度最佳歌曲等4項大獎,成績斐然。此碟近日推出10周年紀念版本,不單重新拍攝唱片封面,又調整曲目次序,昨日更加推《Stay With Me》合唱版,請來上周來港舉行演唱會的日本樂壇天后宇多田光獻聲,為歌迷送上驚喜。

Sam Smith透過電郵向歌迷表示:「我對《Stay With Me》有着深厚感情,得悉它在日本流行,真是令人高興,能夠跟日本史上最成功的歌手之一合作,令我感到自豪。」宇多田光亦指,「獲邀合唱《Stay With Me》感到榮幸,感覺就似蟲洞打開了,把我和Sam Smith的時空連接起來」。為了配合非二元性別身分,他更重新填寫部分歌詞,例如把「仍然需要愛情,因為我只是個男人」改寫成「但我仍然需要愛情,親愛的會明白」。