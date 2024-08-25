自認夾公仔高手可開班授徒 魏浚笙出合唱歌賣關子 拍檔有頭髮

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）與麗英前晚現身黃竹坑，在商場舉行小型音樂會，輪流獻唱3首歌，其間Jeffrey主動走落台與粉絲近距離接觸，又玩有獎問答遊戲，活動結束前影大合照留念，Jeffrey與麗英齊擺甫士賣萌。對於好友呂爵安（Edan）與大馬女神林明禎爆出緋聞，被目睹在歐洲撐枱腳，Jeffrey避談是否介紹兩人認識，只說藝人有時會有朋友聚會，他不必多講。

記者：林蘊兒

Jeffrey出場時有粉絲大叫除衫、脫外套，他害羞地拒絕。近期較少出活動的他解釋因準備錄新歌，加上要為新片做基本的動作訓練，雖然有少許辛苦，但開心操出結實肌肉，已練到6嚿腹肌。

至於錄新歌，Jeffrey預告將跟一名男歌手合唱，但暫時賣關子不透露對方身分，他說：「我們算OK熟落，大家喜歡的歌曲類型差不多，唱歌都幾夾，他身分提示只能說是有頭髮的人。」

避談Edan林明禎緋聞

有傳Edan與林明禎正蜜運中，Jeffrey曾與林明禎合演電影《飯戲攻心2》，他說有留意報道，但不敢多講老友的事，並避談是否介紹兩人認識，「照Edan所言，當有進展時再同大家講。我作為藝人，間中也會出席朋友聚會，他們如何認識，我不清楚。（有否見過他們出現在朋友聚會？）我就不必多講了，費事由我講。新聞都過了好耐，都應該告一段落」。

Jeffrey早前在社交平台分享跟朋友到日本旅行的照片，他在當地玩夾公仔，更帶回戰利品返港，活動後即場抽獎送贈粉絲。他笑說：「玩夾公仔是有竅門的，就是不要灰心，意思是夾到若干次後，就有機會夾到，我有少少獨門秘訣，遲些親自開班教人，或者將來開一間夾公仔舖。」他自滿夾到10多個公仔，此行帶了兩個大行李箱準備購物，但收穫未算豐盛，寧願將金錢用來自資出歌，因每首歌最少花費6位數字。

麗英商場獻唱如置身紅館

麗英首次在商場唱歌，感覺緊張又興奮，由於與粉絲近距離接觸，幻想自己如身在紅館開騷。她與Jeffrey曾經合作，大讚對方是美男子，彼此一見如故。麗英也想跟Jeffrey合唱，不過要先獲對方的經理人女友批准。她預告明年參與更多寫歌及填詞，亦有意搞迷你音樂會，構思概念跟日本有關連，正物色適合場地，認為場地大小有不同感覺，細場會好warm，大場則又驚又興奮，好似做了一件大事。