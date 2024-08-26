張可頤信會再拍無綫劇 陳曉東孫耀威想組男團爭新人獎

【明報專訊】張可頤、陳曉東、孫耀威、泳兒、女團VIVA和薛家燕等前晚演出《新城33周年台慶Show》，張可頤獲首席營運總監馬浚偉邀請演講分享人生感悟，曾是女團花生女郎成員的她未有展歌喉，表示沒準備，自言一直有演講夢想，不像其他人叻可開talk騷，「開心今次實現心願，希望空餘時幫到社會或活在黑暗中的人」。張可頤早前因拍戲撞期，無緣參演無綫劇《巨塔之后》，她深信有機會回娘家拍劇，「我都不捨得劇迷，總有機會」。

陳曉東與孫耀威同於1990年代出道，相交30年，前晚首度同台合唱。陳曉東尊稱比他早在台灣出道的孫耀威為師兄，表示當年沒視對方為競爭對手，反成好友。孫耀威笑稱：「物以類聚，都是靚仔」。陳曉東附和稱對方講事實。兩人將分別在台灣和內地開騷，計劃互相邀請任嘉賓。他們笑言可考慮組男團帶來新鮮感，陳曉東說：「叫F2，新晉男子組合，明年可報埋新人獎。」孫耀威笑道：「一定贏，敬老都要啦。」

孫拒談吳奇隆婚變

孫耀威開心見到同年代歌手仍活躍樂壇，早前開騷獲吳奇隆拍片支持。談到吳奇隆傳婚變，孫耀威說不要問他：「我哋唔問呢啲，好難求證，自己婚姻都未必求證到，無啦啦畀老婆飛都唔知咩事，我啲錢畀晒老婆管，她可以隨時踢我走。」他知陳曉東有兩個女，笑稱對方將來會好驚：「以前有幾咁……呀，之後就受番幾多。」

陳曉東笑言兩個女最近多了男同學表白，想辦法為女兒擋狂蜂浪蝶，教她們遇男同學表白，叫對方試爬上樹。孫耀威被傳開直播獲千萬打賞，他說：「加加埋埋都未必有，打賞都會扣晒稅先畀我，我一定交足稅。我常叫香港及台灣藝人多開直播，自己開創舞台，鍾意唱什麼歌就唱什麼歌，幾好玩。」

泳兒想成VIVA一員免費練舞

泳兒與師妹VIVA一同受訪，大讚她們上台很有自信，表演純熟。VIVA成員張鈊貽將入讀大學，透露每周上兩天課。問另外3成員，張鈊貽上學時，她們是否放假？3人否認，說會繼續練舞，泳兒笑言VIVA三缺一時，可暫代張，免費練舞，「我出新歌也想跳舞，冇乜信心，想好似VIVA去韓國訓練，應會好大進步，希望公司有資源讓我增值」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com